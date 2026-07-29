Городовой / Новости Петербурга / 5 вещей, которые я не советую делать туристу в Петербурге
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Синоптики разглядели угрозу с Балтики: скандинавский циклон испортит погоду в Петербурге сразу после пика жары Новости Петербурга
Из заснеженного Хабаровска — на берега Невы: история тигрицы Агафьи, которая стала новой звездой Петербурга Новости Петербурга
Бюджетный ужин за 200 рублей — даже до зарплаты не голодаю: вкусно, сытно, без заморочек Полезное
Кегельбан XVIII века и старинный фонарь: реставраторы возвращают усадьбе Демидовых её уникальные «фишки» Новости Петербурга
Трое на одном сапе и трагедия в 15 метрах от берега: на воде в Ленобласти произошли два ЧП Новости Петербурга
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Туризм Рецепты Сад-огород
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

5 вещей, которые я не советую делать туристу в Петербурге

Опубликовано: 29 июля 2026 14:30
 Проверено редакцией
Городовой ру
5 вещей, которые я не советую делать туристу в Петербурге
фото Городовой ру
Главная проблема — следовать «классическому» маршруту и верить красивым обещаниям. В итоге вместо атмосферы города получаешь стандартный набор услуг по завышенной цене.

Петербург умеет удивлять — даже десятый визит открывает новые грани города. Но туристический ажиотаж порождает ловушки: заманчивые предложения, навязчивые услуги и мелкие просчёты способны здорово подпортить впечатления. К счастью, избежать неприятностей несложно — достаточно знать, на что обращать внимание.

Чего лучше избегать и почему

Вот самые распространённые промахи:

  1. не гонитесь за «видом на Исакий» при бронировании жилья — часто фото не соответствуют реальности, а заявленная близость к центру оказывается обманом;
  2. не покупайте билеты на прогулки и в музеи у уличных зазывал — риск переплатить или получить поддельный билет слишком велик;
  3. не соглашайтесь на «бесплатные» дегустации и розыгрыши — за ними почти всегда скрывается навязчивая продажа;
  4. учитывайте капризную погоду — дождевик и удобная обувь в Петербурге не роскошь, а необходимость;
  5. заранее проверяйте расписание разводки мостов — иначе рискуете надолго застрять на другом берегу.

Вывод

Грамотная подготовка избавляет от неприятных сюрпризов и делает поездку по-настоящему приятной. Бронируйте жильё и билеты через проверенные сервисы, не доверяйте уличным предложениям и всегда держите в голове переменчивую погоду. Так вы сбережёте и деньги, и нервы — и сможете насладиться городом без суеты. Об этом сообщает автор канала "Путешествия с фотокамерой".

Личный опыт

Однажды я повелась на объявление о квартире «с видом на Исаакиевский собор» — в итоге из окна виднелся лишь край купола за крышами, а до центра приходилось идти вдвое дольше обещанного. Ещё раз попалась на уловку с речной прогулкой: у зазывалы цена оказалась почти в два раза выше, чем на агрегаторе. С тех пор я всё бронирую заранее, проверяю локации по картам и не реагирую на уличные предложения — и поездки стали куда спокойнее и приятнее.

Ранее «Городовой» рассказывал, как мошенники используют миф об очередях на АЗС.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 3
🙏 1
😹 2
🙀
😿
Поделитесь новостью