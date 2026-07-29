5 вещей, которые я не советую делать туристу в Петербурге

Петербург умеет удивлять — даже десятый визит открывает новые грани города. Но туристический ажиотаж порождает ловушки: заманчивые предложения, навязчивые услуги и мелкие просчёты способны здорово подпортить впечатления. К счастью, избежать неприятностей несложно — достаточно знать, на что обращать внимание.

Вот самые распространённые промахи:

Грамотная подготовка избавляет от неприятных сюрпризов и делает поездку по-настоящему приятной. Бронируйте жильё и билеты через проверенные сервисы, не доверяйте уличным предложениям и всегда держите в голове переменчивую погоду. Так вы сбережёте и деньги, и нервы — и сможете насладиться городом без суеты. Об этом сообщает автор канала "Путешествия с фотокамерой".

Однажды я повелась на объявление о квартире «с видом на Исаакиевский собор» — в итоге из окна виднелся лишь край купола за крышами, а до центра приходилось идти вдвое дольше обещанного. Ещё раз попалась на уловку с речной прогулкой: у зазывалы цена оказалась почти в два раза выше, чем на агрегаторе. С тех пор я всё бронирую заранее, проверяю локации по картам и не реагирую на уличные предложения — и поездки стали куда спокойнее и приятнее.