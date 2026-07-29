Центр на паузе: почему «Гостиный двор» и «Невский проспект» закрыли в самый разгар дня

Очевидцы почувствовали запах гари.

Сегодня днем жизнь в центре Петербурга немного замерла. Станции «Гостиный двор» и «Невский проспект» внезапно закрыли для пассажиров, сообщили пресс-службе метро.

На «Гостинке» почувствовали резкий запах гари. Дым шел из служебного помещения, сообщают очевидцы, пишет "ДП".

На место сразу вызвали пожарных и аварийные службы. Пока специалисты искали источник проблемы, поезда проносились мимо станций без остановок.

Выход на канал Грибоедова («Невский проспект-2») работал только на выпуск людей.

Летающее железо на «Горном институте»

Буквально за пару дней до этого, 26 июля, ЧП случилось на строящейся станции «Горный институт». Там во время обкатки эскалатора №3 произошла серьезная поломка.

Металлические направляющие буквально отвалились и полетели вниз. Железки сильно повредили ступени эскалатора. Очевидцы описывали это как пугающее зрелище.

По официальным данным, никто не пострадал. Помощь врачей не потребовалась. Сейчас специалисты разбираются, почему новая техника так подвела в самый ответственный момент.

Совет пассажирам: Если видите, что станция закрыта, не ждите у дверей. В Питере в таких случаях быстро пускают дополнительные автобусы.

Пользуйтесь мобильными картами — они в реальном времени показывают, где сейчас пробки и как объехать закрытый участок.

Ранее «Городовой» рассказывал, что Петербург решил «сшить» частные рельсы в одну сеть.