Никогда не извиняйтесь перед незнакомцами: жить станет намного легче – простое объяснение

Простые правила счастливой жизни

В жизни, особенно при взаимодействии с незнакомыми людьми, мы часто используем слово «Извините». Однако, если проанализировать ситуацию, выясняется, что извинение не всегда уместно и в некоторых случаях может нанести вред.

В каких ситуациях люди приносят извинения?

Как правило, это происходит при случайном физическом контакте, преграждении пути или даже при обычном обращении. В большинстве ситуаций отсутствует реальная необходимость в извинениях.

Рассмотрим примеры:

«Дайте пройти» — «Ой, извините. Конечно».

Или: «Извините, не могли бы вы…». В обоих случаях, как отмечает автор блога «Большое сердце», человек не совершает проступка. В первом примере он обладает точно такими же правами на использование пространства, а во втором просто формулирует просьбу.

Существует также дополнительный аспект, связанный с интонацией, с которой произносятся извинения. Часто она может быть пренебрежительной или раздраженной. Либо же человек произносит это слово автоматически, не вкладывая в него первоначального значения, а порой даже подразумевая обратное.

Более того, слово «извините» может превратиться в речевой паразит, аналогичный таким выражениям, как «типа», «короче» или «это самое», что ставит под сомнение его смысловую нагрузку.

Почему не стоит извиняться

В определённых ситуациях неуместные извинения способны создать у оппонента ощущение превосходства. Именно такие люди могут навязать чувство вины или даже причинить вред, как отмечает автор.

Какие фразы нужно использовать вместо «Извините»?

Предпочтительнее выражаться по существу. В ситуациях, когда необходимо уступить дорогу, сгладить конфликт или при случайном столкновении, более уместно будет опустить извинения и использовать фразы: «Да, пожалуйста», «Я вас не заметил», «Я вас не задел?» или «Всё в порядке?».

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