78% вакансий без «корочки»: почему в Петербурге стаж важнее диплома

В Петербурге наступило время аномально высоких зарплат.

Только за начало этого лета в Северной столице открыли больше 16 тысяч вакансий с доходом от 200 000 рублей, сообщает "Петербургский дневник" со ссылкой на сервис онлайн-рекрутинга.

Самое интересное — это не только айтишники. Рынок настолько перегрет, что огромные деньги готовы платить тем, кто работает руками или крутит баранку.

Кому платят больше всех?

Если раньше за большими деньгами шли в «начальники», то сегодня ситуация изменилась. В топе — рабочий персонал и строители. Городу катастрофически не хватает тех, кто умеет строить и чинить.

Вот примерный список «золотых» профессий:

Водители и экспедиторы: могут получать до 207 тысяч.

могут получать до 207 тысяч. Курьеры: топовые доставщики зарабатывают до 210 тысяч.

топовые доставщики зарабатывают до 210 тысяч. Врачи: в частных клиниках предлагают до 230 тысяч.

в частных клиниках предлагают до 230 тысяч. Менеджеры по продажам: здесь потолок переваливает за 200 тысяч.

Среди боссов больше всего ценят айтишников (руководители разработки получают по 250 тысяч) и операционных директоров.

Диплом больше не нужен?

Удивительный факт: для 78% таких вакансий высшее образование не требуется. Работодатели либо прямо говорят, что им всё равно на ваш диплом, либо просто не указывают этот пункт.

«Корочка» вуза реально нужна только в 18% случаев — в основном медикам и узким инженерам.

Опыт важнее всего

Если диплом можно отложить в сторону, то стаж — нет. Найти работу за 200к+ совсем без опыта почти нереально (таких вакансий всего 26%).

Большинство ждет от вас хотя бы 3 года в профессии .

. Каждая пятая компания ищет профи со стажем до 6 лет.

В условиях дефицита кадров компании предпочитают переплатить опытному спецу, чем учить новичка с нуля.

Вахта или офис?

Многие думают, что 200 тысяч платят только на тяжелых вахтах в лесу. Это миф. В Петербурге 70% таких предложений — это обычная работа в городе.

Оставшиеся 30% — это как раз выездные смены. Так что «заколачивать» можно, не уезжая далеко от дома.

Полиграф: тест на честность

Интересная деталь: петербургские компании стали чаще задумываться о детекторе лжи, пишет piter.tv.

Пока это редкость (проверяют всех лишь 1% организаций), но 40% рекрутеров считают это полезным делом.

Сами кандидаты к этому относятся на удивление спокойно:

67% петербуржцев готовы пройти полиграф , чтобы получить работу.

, чтобы получить работу. Люди с доходом от 150к лояльнее к тестам , чем те, кто зарабатывает мало.

, чем те, кто зарабатывает мало. Мужчины и молодежь соглашаются на проверку легче, чем женщины и люди старой закалки.

Ранее «Городовой» рассказывал, из чего складывается рабочее счастье в Петербурге.