78% вакансий без «корочки»: почему в Петербурге стаж важнее диплома

Только за начало этого лета в Северной столице открыли больше 16 тысяч вакансий с доходом от 200 000 рублей, сообщает "Петербургский дневник" со ссылкой на сервис онлайн-рекрутинга.
Самое интересное — это не только айтишники. Рынок настолько перегрет, что огромные деньги готовы платить тем, кто работает руками или крутит баранку.
Кому платят больше всех?
Если раньше за большими деньгами шли в «начальники», то сегодня ситуация изменилась. В топе — рабочий персонал и строители. Городу катастрофически не хватает тех, кто умеет строить и чинить.
Вот примерный список «золотых» профессий:
- Водители и экспедиторы: могут получать до 207 тысяч.
- Курьеры: топовые доставщики зарабатывают до 210 тысяч.
- Врачи: в частных клиниках предлагают до 230 тысяч.
- Менеджеры по продажам: здесь потолок переваливает за 200 тысяч.
Среди боссов больше всего ценят айтишников (руководители разработки получают по 250 тысяч) и операционных директоров.
Диплом больше не нужен?
Удивительный факт: для 78% таких вакансий высшее образование не требуется. Работодатели либо прямо говорят, что им всё равно на ваш диплом, либо просто не указывают этот пункт.
«Корочка» вуза реально нужна только в 18% случаев — в основном медикам и узким инженерам.
Опыт важнее всего
Если диплом можно отложить в сторону, то стаж — нет. Найти работу за 200к+ совсем без опыта почти нереально (таких вакансий всего 26%).
- Большинство ждет от вас хотя бы 3 года в профессии.
- Каждая пятая компания ищет профи со стажем до 6 лет.
В условиях дефицита кадров компании предпочитают переплатить опытному спецу, чем учить новичка с нуля.
Вахта или офис?
Многие думают, что 200 тысяч платят только на тяжелых вахтах в лесу. Это миф. В Петербурге 70% таких предложений — это обычная работа в городе.
Оставшиеся 30% — это как раз выездные смены. Так что «заколачивать» можно, не уезжая далеко от дома.
Полиграф: тест на честность
Интересная деталь: петербургские компании стали чаще задумываться о детекторе лжи, пишет piter.tv.
Пока это редкость (проверяют всех лишь 1% организаций), но 40% рекрутеров считают это полезным делом.
Сами кандидаты к этому относятся на удивление спокойно:
- 67% петербуржцев готовы пройти полиграф, чтобы получить работу.
- Люди с доходом от 150к лояльнее к тестам, чем те, кто зарабатывает мало.
- Мужчины и молодежь соглашаются на проверку легче, чем женщины и люди старой закалки.
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