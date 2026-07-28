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Счастливый HR против грустных продавцов: из чего складывается рабочее счастье в Петербурге

Опубликовано: 28 июля 2026 10:42
 Проверено редакцией
Счастливый HR против грустных продавцов: из чего складывается рабочее счастье в Петербурге
Счастливый HR против грустных продавцов: из чего складывается рабочее счастье в Петербурге
Global Look Press / Belkin Alexey / news.ru
Д ля жителей Северной столицы важны зарплата и адекватный начальник. 

Санкт-Петербург — город красивый, но, судя по свежим опросам Skillaz и hh.ru, работающие люди здесь не слишком счастливы, пишет "Деловой Петербург".

Средний уровень счастья на работе в Северной столице — всего 4 балла из 10. Казалось бы, зарплаты растут, а радости нет.

Почему так происходит и чего на самом деле хотят петербуржцы?

Деньги — это база

Для 62% горожан высокий доход — это главный фактор счастья. Логика простая: без достойной оплаты труда всё остальное теряет смысл.

Интересный факт: по данным властей, средняя зарплата в городе уже перевалила за 128 тысяч рублей. Это на 11,5% больше, чем в прошлом году.

Но даже при таком росте 71% опрошенных считают, что им всё равно недоплачивают. Почему? Ответ прост: инфляция и растущие цены в магазинах съедают «прибавку» быстрее, чем люди успевают её почувствовать.

Адекватный босс важнее удалёнки

Многие думают, что все мечтают работать из дома на диване. Но статистика говорит об обратном.

  • 52% петербуржцев назвали ключевым фактором адекватное руководство.
  • 42% ценят поддержку коллег.
  • И только 30% мечтают о гибком графике или удалёнке.

Людям важнее работать в нормальной атмосфере с понимающим шефом, чем сидеть дома, но в постоянном стрессе. «Человечного отношения» не хватает 40% сотрудников.

Кому работа в радость, а кому — в тягость?

Хуже всего дела обстоят в торговле, общепите и сервисе. Здесь больше половины сотрудников (56%) чувствуют себя несчастными.

Огромные нагрузки, работа «на ногах» и капризные клиенты делают своё дело.

А вот в HR-сфере, автобизнесе и охране довольных людей больше. Видимо, там либо процессы понятнее, либо коллективы сплочённее.

Продавцы и кассиры оказались в самом низу рейтинга — счастливых среди них всего около 7-9%.

Чего не хватает для полного счастья?

Помимо денег и нормального босса, есть ещё один важный момент — смысл работы. Эксперты замечают: человек чувствует себя лучше, когда видит реальный результат своего труда.

Чтобы петербуржец был счастлив на работе, нужно три слагаемых:

  1. Зарплата, которой хватает на жизнь в дорогом мегаполисе.
  2. Начальник, который не «выносит мозг».
  3. Ощущение, что ты делаешь что-то полезное.

Пока что город только на пути к этому идеалу. Рост зарплат — это хорошо, но человеческое отношение купить за деньги сложнее.

Ранее «Городовой» рассказывал, где в Петербурге платят 115 тысяч за подработку.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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