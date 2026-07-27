«Золотые» монтажники и ажиотаж на складах: где в Петербурге платят 115 тысяч за подработку

В первом полугодии 2026 года самые высокие выплаты на подработке в Петербурге были доступны в сфере ремонта.

Жизнь дорожает, и лишние деньги в кармане никогда не помешают. В начале 2026 года рынок подработки в Петербурге показал интересные цифры.

В среднем по городу за дополнительные смены можно получить 42,6 тысячи рублей в месяц, пишет «Стройгазета» со ссылкой на пресс-службу платформы «Авито Подработка».

Но это «средняя температура по больнице». Есть места, где платят в два-три раза больше.

Золотые руки: где платят больше всего

Если вы умеете держать в руках перфоратор или шпатель, вам повезло. Самые жирные чеки сейчас в сфере ремонта и отделки. В среднем здесь предлагают около 100,7 тысяч рублей.

Абсолютные рекордсмены — монтажники. Их доход на подработке может достигать 115 тысяч. На стройках жилых домов платят чуть меньше, но тоже достойно — около 68 тысяч.

Почему так много? Всё просто: работа тяжелая, требует навыков и опыта. Заказчики понимают, что хороший мастер на вес золота, и готовы платить за качество и скорость.

Работа «у дома»: склады и пункты выдачи

Не все хотят идти в стройку. Многие выбирают варианты попроще, где не нужно долго учиться. Сейчас в Петербурге настоящий бум на складские вакансии. Спрос среди обычных людей вырос феноменально:

Сортировщики — интерес вырос на 114%.

Кладовщики — на 68%.

Сотрудники пунктов выдачи заказов (ПВЗ) — на 52%.

Это понятная работа со свободным графиком. Пришел, отсканировал товар, выдал коробку — получил деньги. Идеально для студентов или как вторая работа.

Общепит и магазины: дефицит кадров

Если вы ищете работу прямо сейчас, идите в кафе или ресторан. Там вакансий больше всего. За год их число выросло на 16%.

Больше всего не хватает помощников на кухню и официантов. Платят в этой сфере в среднем 54 тысячи рублей.

В магазинах тоже ждут людей. Особенно нужны работники торгового зала — те, кто расставляет товар и следит за ценниками.

Подработка как новый старт

Интересный факт: подработка перестала быть «занятием для бедных». Почти каждый пятый петербуржец (19%) рассматривает её как реальный старт карьеры.

А еще 29% используют подработку, чтобы попробовать себя в новой роли. Например, поработать бариста в выходные, чтобы понять — стоит ли открывать свою кофейню.

Ожидания vs Реальность

На основном рынке труда (в штате) запросы у петербуржцев растут еще быстрее. В строительстве люди хотят зарплату в 130 тысяч рублей, хотя работодатели пока в среднем предлагают 112 тысяч.

Из-за этого разрыва многие и уходят в формат подработки, где можно брать больше заказов и самому влиять на свой доход.

Ранее «Городовой» рассказывал, почему 17% петербуржцев выбирают смену работы вместо прибавки.