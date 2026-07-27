«Золотые» монтажники и ажиотаж на складах: где в Петербурге платят 115 тысяч за подработку

Жизнь дорожает, и лишние деньги в кармане никогда не помешают. В начале 2026 года рынок подработки в Петербурге показал интересные цифры.
В среднем по городу за дополнительные смены можно получить 42,6 тысячи рублей в месяц, пишет «Стройгазета» со ссылкой на пресс-службу платформы «Авито Подработка».
Но это «средняя температура по больнице». Есть места, где платят в два-три раза больше.
Золотые руки: где платят больше всего
Если вы умеете держать в руках перфоратор или шпатель, вам повезло. Самые жирные чеки сейчас в сфере ремонта и отделки. В среднем здесь предлагают около 100,7 тысяч рублей.
Абсолютные рекордсмены — монтажники. Их доход на подработке может достигать 115 тысяч. На стройках жилых домов платят чуть меньше, но тоже достойно — около 68 тысяч.
Почему так много? Всё просто: работа тяжелая, требует навыков и опыта. Заказчики понимают, что хороший мастер на вес золота, и готовы платить за качество и скорость.
Работа «у дома»: склады и пункты выдачи
Не все хотят идти в стройку. Многие выбирают варианты попроще, где не нужно долго учиться. Сейчас в Петербурге настоящий бум на складские вакансии. Спрос среди обычных людей вырос феноменально:
- Сортировщики — интерес вырос на 114%.
- Кладовщики — на 68%.
- Сотрудники пунктов выдачи заказов (ПВЗ) — на 52%.
Это понятная работа со свободным графиком. Пришел, отсканировал товар, выдал коробку — получил деньги. Идеально для студентов или как вторая работа.
Общепит и магазины: дефицит кадров
Если вы ищете работу прямо сейчас, идите в кафе или ресторан. Там вакансий больше всего. За год их число выросло на 16%.
Больше всего не хватает помощников на кухню и официантов. Платят в этой сфере в среднем 54 тысячи рублей.
В магазинах тоже ждут людей. Особенно нужны работники торгового зала — те, кто расставляет товар и следит за ценниками.
Подработка как новый старт
Интересный факт: подработка перестала быть «занятием для бедных». Почти каждый пятый петербуржец (19%) рассматривает её как реальный старт карьеры.
А еще 29% используют подработку, чтобы попробовать себя в новой роли. Например, поработать бариста в выходные, чтобы понять — стоит ли открывать свою кофейню.
Ожидания vs Реальность
На основном рынке труда (в штате) запросы у петербуржцев растут еще быстрее. В строительстве люди хотят зарплату в 130 тысяч рублей, хотя работодатели пока в среднем предлагают 112 тысяч.
Из-за этого разрыва многие и уходят в формат подработки, где можно брать больше заказов и самому влиять на свой доход.
Ранее «Городовой» рассказывал, почему 17% петербуржцев выбирают смену работы вместо прибавки.