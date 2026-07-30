Происшествие

Отдыхающие на сапах оказались в ловушке.
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Создатель Telegram вновь в центре внимания спецслужб.
Эксперт считает, что не выписывать штраф, а создавать инфраструктуру.
В последнее время в музее появилось много нарушителей порядка.
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Учебный процесс в школе продолжается в обычном режиме, несмотря на возникшие обстоятельства.
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Бразильский футболист продлил соглашение с клубом из Санкт-Петербурга 1 ноября 2025 года.
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Суд постановил оставить обвиняемого под стражей до 22 марта.
Журналист трудился на ведущих российских телеканалах, включая ТВ-6, НТВ, «Россию» и Первый канал.
После разговора с ребёнком его вернули родителям.
Грузовой поезд, состоящий из 71 вагона, отправился из Хабаровска в Находку.
В Санкт-Петербурге задержаны трое сотрудников компании «Россети Ленэнерго» по подозрению в получении взяток.
В возрасте 62 лет скончалась актриса.