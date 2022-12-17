Происшествие

Шесть лет назад ее жизнь резко изменилась.
Правоохранители уточняют причины случившегося.
Теперь ей придется выложить кругленькую сумму.
Они надолго запомнят это путешествие.
Актриса продолжает работать.
Вора быстро нашли.
Жизнь заиграла новыми красками.
Его чудом вернули к жизни.
Сотрудники банка просто так не поверили.
Никто не осудил.
Все произошло под Калининградом.
Поездка длилась всего 15 минут.
Такого партнера по рыбалке никто бы не захотел.
Были удивлены даже врачи.
Родственники не могли долго прийти в себя.
Теледоктор и глазом не моргнул.
Не помог даже беспилотник.
Артист пропал без вести.
Бортпроводникам пришлось его связать.
Тело изрядно высохло и напоминало мумию.