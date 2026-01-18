Городовой / Город / Пожар в Келози: как семь жизней ускользнули из пламени
Пожар в Келози: как семь жизней ускользнули из пламени

Опубликовано: 18 января 2026 20:18
 Проверено редакцией
globallookpress.com
Крупное возгорание произошло вечером в субботу в Ломоносовском районе Ленинградской области. О происшествии в пятиэтажном здании, расположенном в деревне Келози, стало известно 17 января в 19:23, когда дежурный принял сообщение о пожаре.

Пожар охватил трёхкомнатную квартиру на четвёртом этаже, пострадала площадь в 25 квадратных метров. Во время ликвидации огня спасатели с использованием спецсредств вывели из опасной зоны семерых жильцов.

Автор:
Юлия Аликова
