Пожар в Келози: как семь жизней ускользнули из пламени

Крупное возгорание произошло вечером в субботу в Ломоносовском районе Ленинградской области. О происшествии в пятиэтажном здании, расположенном в деревне Келози, стало известно 17 января в 19:23, когда дежурный принял сообщение о пожаре.
Пожар охватил трёхкомнатную квартиру на четвёртом этаже, пострадала площадь в 25 квадратных метров. Во время ликвидации огня спасатели с использованием спецсредств вывели из опасной зоны семерых жильцов.
