Почему по лесу нельзя ходить рядом: дистанция минимум 3 метра - правило выживания грибников

Зачем в лесу нужно держаться подальше от друга

В лесу действуют совсем другие правила передвижения, чем в городе. То, что привычно и удобно на тротуаре, в дикой природе может быть опасным.

Многие новички стараются держаться поближе к другим, чтобы чувствовать себя спокойнее. Однако опытные путешественники знают, что нужно выстраиваться в линию и держать дистанцию минимум 3 метра.

Почему опасно ходить "кучкой"

Главная опасность, которая подстерегает людей, - это ветки. Они цепляются за одежду или снаряжение человека, который идет впереди, а затем с силой распрямляются обратно. Тот, кто шагает сзади вплотную, может получить хлесткий удар по лицу или глазам.

Риск внезапного падения

Почва в лесу редко бывает ровной. Корни, камни, ямы или скользкая грязь могут стать причиной падения.

Если между людьми нет нормального расстояния, второй человек просто не успеет затормозить. Падение друг на друга может усугубить ситуацию, особенно если у грибников в руках есть острые предметы или палки.

Непредвиденные ситуации

Если идти слишком близко друг к другу, вы не успеете вовремя остановиться, когда заметите на тропе осиное гнездо или змею. Когда между вами есть расстояние, у каждого есть пространство, чтобы спокойно среагировать и обойти опасность.

Кроме того, расстояние может спасти, если кто-то провалится в яму или начнет тонуть в болоте. В таком случае второй человек не упадет следом и сможет помочь, сообщает "Заметки зооработника".

