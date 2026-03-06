Городовой / Вопросы о Петербурге / «Это Питер, детка»: забавные факты о культурной столице, о которых не знают даже местные жители
«Это Питер, детка»: забавные факты о культурной столице, о которых не знают даже местные жители

Опубликовано: 6 марта 2026 14:07
 Проверено редакцией
Legion-Media
Даже питерцы не знают о некоторых необычных фактах про родной город

Санкт-Петербург - один из самых популярных туристических городов России и мира. Кажется, история его создания известна всему свету, а его достопримечательности печатаются в мировых учебниках. И все же даже сами питерцы знают о своем городе далеко не все. Расскажем о малоизвестных необычных и забавных фактах про Санкт-Петербург.

Вот несколько интересных фактов про культурную столицу России:

  • в Зимнем дворце на постоянной основе обитают около пятидесяти кошек. Со времен постройки дворца они защищают имущество от порчи грызунами;
  • знаменитая Александровская колонна удерживается на месте силой собственной тяжести, без каких-либо опор. Но когда столп только возвели, горожане очень его боялись. И до сих пор некоторые гости города с осторожностью относятся к вышке, опасаясь, что она может рухнуть;
  • самый маленький памятник Санкт-Петербурга - скульптуру Чижика-Пыжика - похищали 7 раз. Его вырывали с постамента, пилили и даже пытались сдать на металлолом. Однако сохранившиеся эскизы позволяли обновлять Чижика-Пыжика и возвращать его на место;
  • на территории Питера расположено более трех тысяч композиций с изображением ангелов;
  • в 19 веке большинство построек в Санкт-Петербурге были деревянные, а потому в городе был введен официальный запрет на курение, поскольку вредная привычка могла привести к пожару;
  • Санкт-Петербург имеет четыре официальных названия, а неофициальных - несколько десятков. Одно из них - «Город, в котором с 1703 года идёт дождь»;
  • Санкт-Петербург - не единственный город с таким названием. Такие же города есть в США, Австралии и Канаде, а в Чехии когда-то был такой поселок.

Ранее "Городовой" рассказывал, где в Санкт-Петербурге можно успеть сделать эффектные зимние фотоснимки до конца марта.

Автор:
Анна Леонова
