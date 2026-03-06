Из Таиланда с «сувениром»: как туристы одолели оспу обезьян в Петербурге

Двух пациентов с оспой обезьян выписали из клинической инфекционной больницы им. С. П. Боткина, сообщает ТАСС со ссылкой на Смольный.
В пресс-службе Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга подтвердили агентству факт выписки пациентов.
Напомним, 15 февраля Роспотребнадзор сообщил о двух случаях заболевания оспой обезьян у туристов, приехавших из Таиланда. Они были госпитализированы в эту больницу.
По словам заведующего 6-м инфекционным отделением Владимира Капацына, симптомы — озноб, лихорадка, головная боль и сыпь — проявились через три дня после возвращения из поездки. Пациентам назначили комплексное лечение.