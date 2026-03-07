Не салат, а настоящая "палочка-выручалочка": готовится за 5 минут, а съедается за 1 – просто, сытно и вкусно

Иногда совсем нет времени и сил готовить, а накормить домашних или внезапно нагрянувших гостей нужно. На такой случай есть простой рецепт салата-"палочки-выручалочки", которым поделилась кулинарный блогер Наталья Калнина. Блюдо готовится всего за 5 минут, получается сочным, сытным и вкусным. Исчезает со стола моментально.
Что потребуется:
- консервированная красная фасоль – 1 банка или 200-250 граммов;
- сыр твердых сортов – 100 граммов;
- маринованный огурец – 1 шт.;
- ржаные сухарики – 40 граммов;
- зубчик чеснока – 1 шт.;
- майонез – 50 граммов или по вкусу.
Как приготовить:
В первую очередь следует откинуть фасоль на дуршлаг и тщательно промыть ее под холодной водой. Это уберет густую крахмалистую жидкость, в которой лежали бобы. Оставить фасоль на пару минут, чтобы с нее стекли излишки воды.
Тем временем нарезать сыр небольшими кубиками. Маринованный огурец тоже накрошить кубиками.
Промытую фасоль, сыр и огурцы отправить в салатник. Чеснок пропустить через пресс или мелко порубить ножом. Добавить к остальным ингредиентам вместе с ржаными сухариками
Заправить салат майонезом и перемешать. При необходимости досолить. По желанию можно заменить майонез на сметану. Подать салат к столу, украсив мелко порубленной зеленью.
Полезные советы:
- Сухарики лучше добавлять в салат перед самой подачей. Так они добавят блюду аппетитный хруст. Если же дать сухарикам постоять, то они размякнут в салате и превратятся в тестообразную массу.
- Маринованные огурцы придадут салату приятную кислинку и сочность. Но если у вас есть только соленые, то можно добавить их. Вкус получится немного другим, более пряным. А свежий огурец лучше не добавлять: он даст много сока, и блюдо "полывет".
- Если вы любите пикантные блюда, то в салат можно добавить щепотку черного молотого перца и красный перец буквально на кончике ножа. Вкус станет более насыщенным.
