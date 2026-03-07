Городовой / Полезное / Салат «Виолетта»: изысканное блюдо на каждый день – простой рецепт
Салат «Виолетта»: изысканное блюдо на каждый день – простой рецепт

Опубликовано: 7 марта 2026 02:43
 Проверено редакцией
Салат «Виолетта»: изысканное блюдо на каждый день – простой рецепт
Салат «Виолетта»: изысканное блюдо на каждый день – простой рецепт
Этот лёгкой салат не прибавит вам лишних граммов

Салат «Виолетта» является лёгким и универсальным блюдом, подходящим как для повседневного рациона, так и для праздничного стола.

Овощные салаты отличаются высокой пищевой ценностью благодаря содержанию витаминов и минералов. Каждая хозяйка стремится порадовать свою семью вкусными и полезными блюдами, постоянно предлагая новые кулинарные решения. Мы рекомендуем приготовить простой и аппетитный салат.

Ингредиенты:

  • свёкла — 3 шт.;
  • маринованные огурцы — 3 шт.;
  • зелёный горошек — 3 ст. ложки;
  • плавленый сырок — 1 шт.;
  • чеснок — 1 зубчик;
  • майонез — по вкусу.

1. Свёклу необходимо вымыть, отварить и очистить от кожуры.

2. Нарежьте свёклу и огурцы небольшими кубиками, затем поместите их в глубокую салатницу.

3. Добавьте горошек, измельчённый чеснок и заправьте майонезом. Приятного аппетита!

Ранее мы рассказали, как испечь пышные капкейки.

Ксения Сафрыгина
Полезное
