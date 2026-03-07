Салат «Виолетта»: изысканное блюдо на каждый день – простой рецепт

Салат «Виолетта» является лёгким и универсальным блюдом, подходящим как для повседневного рациона, так и для праздничного стола.
Овощные салаты отличаются высокой пищевой ценностью благодаря содержанию витаминов и минералов. Каждая хозяйка стремится порадовать свою семью вкусными и полезными блюдами, постоянно предлагая новые кулинарные решения. Мы рекомендуем приготовить простой и аппетитный салат.
Ингредиенты:
- свёкла — 3 шт.;
- маринованные огурцы — 3 шт.;
- зелёный горошек — 3 ст. ложки;
- плавленый сырок — 1 шт.;
- чеснок — 1 зубчик;
- майонез — по вкусу.
1. Свёклу необходимо вымыть, отварить и очистить от кожуры.
2. Нарежьте свёклу и огурцы небольшими кубиками, затем поместите их в глубокую салатницу.
3. Добавьте горошек, измельчённый чеснок и заправьте майонезом. Приятного аппетита!
