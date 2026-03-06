Пышные панкейки - просто: смешиваем "подручные" ингредиенты в миске - и удивляем домочадцев, 30 минут на готовку

Панкейки – это не просто выпечка, это настоящее кулинарное чудо, которое способно превратить обычное утро в маленький праздник. Эти нежные, пышные оладушки, готовятся удивительно просто, а результат всегда превосходит ожидания. Даже если вы только начинаете свой путь в мире кулинарии, с этим рецептом вы с легкостью приготовите идеальные панкейки.
Ингредиенты:
- яйцо – 1 шт.;
- сахар – 2 ст. ложки;
- соль – 1 щепотка;
- кефир (жирностью от 2,5%) – 250 г;
- мука – 240 г;
- сода – 1 ч. ложка;
- растительное масло – для жарки.
Приготовление:
1. В глубокой миске соедините яйцо, сахар и соль. Взбейте их венчиком или миксером до получения однородной светлой массы.
2. Кефир слегка подогрейте в микроволновой печи. Важно, чтобы он был теплым, но ни в коем случае не горячим и не кипящим. Тонкой струйкой влейте теплый молочный продукт к яичной смеси, постоянно помешивая.
3. Небольшими порциями, добавляйте просеянную муку в тесто, аккуратно перемешивая, чтобы не образовались комочки. Тесто должно получиться достаточно густым, по консистенции напоминающим сметану. В отдельной емкости погасите соду уксусом (или лимонным соком) и сразу же добавьте ее в тесто. Быстро, но аккуратно перемешайте.
4. Самый важный этап: оставьте тесто "отдохнуть" на 15-20 минут. В это время его больше не перемешивайте! Это позволит соде вступить в реакцию и сделает панкейки невероятно пышными.
5. Разогрейте сковороду с антипригарным покрытием на среднем огне, слегка смазав ее растительным маслом. Выкладывайте тесто на сковороду столовой ложкой, формируя небольшие кружочки. Жарьте панкейки с одной стороны до появления пузырьков на поверхности и золотистой корочки снизу. Аккуратно переверните и обжарьте с другой стороны до румяного цвета.
6. Подавайте готовые панкейки горячими, с любимыми добавками: кленовым сиропом, свежими ягодами, сметаной, джемом или шоколадной пастой. Приятного аппетита!
Ранее портал "Городовой" рассказал, как оригинально покрасить яйца к Пасхе.