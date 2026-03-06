Петербург на мартовском подъёме: какую погоду обещают синоптики на праздники

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов поделился прогнозом погоды на предстоящие праздничные дни. В городе установится типичная мартовская погода, присущая началу весны.
В то время как на востоке Ленобласти будет холоднее и возможны снегопады, Петербург порадует жителей и гостей красивыми рассветами и дневным потеплением.
В выходные Северная столица окажется под влиянием повышенного атмосферного давления. Антициклон принесет сухую погоду без осадков. Западные ветры принесут в город более теплую воздушную массу.
Однако 7 и 8 марта западный ветер со скоростью до 7–12 м/с будет морозить уши отдыхающих. К понедельнику, 9 марта, ветер ослабеет. В центре Петербурга будет прохладнее, чем на севере и юге города.
На выходные температура воздуха в Северной столице поднимется до +3…+5°C. После Международного женского дня потепление достигнет +5…+10°C по западу Ленобласти, учитывая влияние западного ветра. В центре Петербурга температура составит около +4…+6°C.