Городовой / Город / Мутная беда: петербургский депутат требует Роспотребнадзор отреагировать на вонь в кранах
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Не салат, а настоящая "палочка-выручалочка": готовится за 5 минут, а съедается за 1 – просто, сытно и вкусно Полезное
Магазинный сыр в пролете: вот как сделать его за 10 минут из 3-х ингредиентов – не отличить от рикотты Полезное
Хранитель истории Ладожского озера: загадочный маяк на рукотворном острове – место притяжения туристов и нерп Полезное
Штрафы вместо букетов: в центре Петербурга прикрыли подпольных флористов Город
Пикировка или перевалка - что для рассады перцев лучше: от этого зависит качество плодоношения Полезное
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Туризм Рецепты Цветы
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Мутная беда: петербургский депутат требует Роспотребнадзор отреагировать на вонь в кранах

Опубликовано: 7 марта 2026 00:00
 Проверено редакцией
Мутная беда: петербургский депутат требует Роспотребнадзор отреагировать на вонь в кранах
Мутная беда: петербургский депутат требует Роспотребнадзор отреагировать на вонь в кранах
Global Look Press / Svetlana Vozmilova
Петербуржцы жалуются на качество воды уже больше двух месяцев.

Депутат петербургского Заксобрания Алексей Цивилёв обратился в Роспотребнадзор с просьбой проверить качество горячей воды в Кировском и Красносельском районах.

Это вызвано многочисленными жалобами горожан на мутную воду с неприятным запахом после аварии на Автовской ТЭЦ в декабре 2025 года. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Жители сообщают о проблемах с водой уже свыше двух месяцев. Некоторые из них не дожидаясь официальных мер сдали образцы в сертифицированные лаборатории самостоятельно.

Анализы, по имеющимся данным, показали тревожные результаты. В пробах из дома №12 по ул. Рихарда Зорге и дома №5 по ул. Лени Голикова выявлено превышение ПДК по микробиологическим параметрам: общее микробное число завышено, а в отдельных образцах обнаружены колиформные бактерии.

Цивилёв требует от Роспотребнадзора официальной инспекции и мер против виновных в предоставлении некачественной услуги. По его словам, важно выяснить источники загрязнения и защитить права потребителей.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью