Мутная беда: петербургский депутат требует Роспотребнадзор отреагировать на вонь в кранах

Депутат петербургского Заксобрания Алексей Цивилёв обратился в Роспотребнадзор с просьбой проверить качество горячей воды в Кировском и Красносельском районах.
Это вызвано многочисленными жалобами горожан на мутную воду с неприятным запахом после аварии на Автовской ТЭЦ в декабре 2025 года. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
Жители сообщают о проблемах с водой уже свыше двух месяцев. Некоторые из них не дожидаясь официальных мер сдали образцы в сертифицированные лаборатории самостоятельно.
Анализы, по имеющимся данным, показали тревожные результаты. В пробах из дома №12 по ул. Рихарда Зорге и дома №5 по ул. Лени Голикова выявлено превышение ПДК по микробиологическим параметрам: общее микробное число завышено, а в отдельных образцах обнаружены колиформные бактерии.
Цивилёв требует от Роспотребнадзора официальной инспекции и мер против виновных в предоставлении некачественной услуги. По его словам, важно выяснить источники загрязнения и защитить права потребителей.