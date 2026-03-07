Жуткое место: Куда пропали жители этой деревни в РФ: Побросали дома и вещи

Информация о деревне в Свердловской области.

В Российской Федерации много мест, окутанных завесой тайны. В некоторые из них туристы устремляются пачками, в другие - даже бывалые любители пощекотать нервы соваться не советуют, отмечая, что там - слишком опасно.

Об одном из жутких мест рассказывают на портале "Русская семерка".

Где находится

Населённый пункт расположен в Свердловской области. Носит деревня название Растесс. Ранее через неё проходил Бабиновский тракт, жителей было предостаточно. Сейчас же деревня полностью заброшена.

Рассказы очевидцев

Место окутано мистикой и тайной. Бывалые рассказывают, что с давних времён там наблюдались странные свечения, ходили слухи даже о нашествии инопланетян. Истории тянутся ещё из тех далёких времён, когда деревня была заселена.

Также люди рассказывают, что деревня стала "популярна" не только у представителей иных цивилизаций, которых, впрочем, никто не видел, но и у духов, призраков и другой нечисти. Отмечается, что атмосфера там всегда была зловещей и пугающей.

Что с деревней Растесс сейчас

В данный период времени деревня полностью заброшена, там не обитает ни одной живой души, что также пугает. Рассказывают, что жители из неё то ли ушли, то ли исчезли. При этом остались нетронутыми их дома и личные вещи, что навевает некоторые недобрые мысли.

Что ещё страшного

Отдельной строкой стоит отметить кладбище близ деревни. Рассказывают, что многие могилы на нём разрыты, будто кто-то что-то искал. Это вселяет ужас и непонимание того, что происходит в заброшенном населённом пункте.

Отношение людей

В деревню не суются ни туристы, ни охотники. Люди предпочитают обходить это место стороной, ходят слухи, что с тем, кто там остановится, может произойти беда.

Ранее издание "Городовой" рассказывало, где в России можно посетить древний монастырь-крепость, и что увидеть интересного внутри.