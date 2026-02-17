Марина Котова
Образование:
В 2005 году получила образование по специальности "Учитель начальных классов с правом преподавания инрстранного языка".
В 2010 году закончила Курский Университет по специализации "Журналист печатных СМИ".
Прошла курсы политологии и связей с общественностью НИ "Высшая Школа Управления".
Карьера:
Начала карьеру журналистом в развлекательном издании Курска.
Работала новостным корреспондентом на портале SVOYO.ru., освещала жизнь города Курска.
Трудилась выпускающим редактором в холдинге Петербурга "ИД Вкусный Мир", работала над темами кулинарии, домоводства, полезных советов.
В данный момент времени сотрудничаю с порталом "Городовой", освещаю темы дачной жизни, лайфхаки, кулинарию. Доношу до читателей важную информацию максимально простым и доступным языком.
О себе:
Люблю готовить, фотографировать природу, занимаюсь танцами.
