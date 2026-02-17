Более 100 кустов рассады томатов каждый год: Стебель толщиной с карандаш - метод 1952 года

Хитрости выращивания рассады томатов и перцев по старому методу, секреты дачников.

Многие дачники уже высадили на своих подоконниках рассаду помидоров, перцев и других культур для нового дачного сезона. Если вы ещё этого не сделали, то можно воспользоваться советом опытных дачников, который поможет вам сформировать крепкую рассаду. Она не погибнет в процессе и без труда перенесёт высадку в грунт с наступлением тепла.

О способе выращивания крепкой рассады рассказывают на канале "Идеальный огород", вам этот вариант придётся по душе, ведь позволяет вырастить крепкие кустики с мощным стеблем толщиной с карандаш.

Одна из хитростей - верное составление почвенной смеси. Взять нужно 1 часть речного песка, 1 часть древесной золы и 3 части перегноя, идеальным вариантом будет - приготовленнный из листового опада. Всё смешали и оставили на 3 дня, только потом можно высыпать смесь в горшки и ящики и закладывать семена. Полить их после высадки необходимо не слишком обильно, иначе семенной материал может слишком глубоко опуститься в почву, прорастание будет медленным.

Если вы не хотите допустить фатальных ошибок при выращивании рассады, то стоит придерживаться простых правил.

Также важным моментом является соблюдение температурного режима. При росте рассады он должен быть 20-22 градуса в дневное время и 15-17 - в ночное, это идеальные условия для роста и развития растений.

Не стоит рассаду переливать. Половина стаканчика на каждый кустик, больше не нужно. Если перебарщивать с поливами, то растения начнут загнивать и гибнуть.

Придерживайтесь простых правил, и вам удастся к сезону вырастить 100 кустов рассады томатов и перцев.

