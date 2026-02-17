Когда сеять баклажаны на рассаду в феврале 2026 года - Лунный календарь дачника - осталось 5 дней

Баклажаны — настоящая находка для любого кулинара и садовода. Уникальный вкус делает их незаменимыми во множестве блюд. Именно поэтому многие с удовольствием выращивают культуру на своих участках. Однако, чтобы порадовать себя обильным урожаем, требуется немало труда, особенно на этапе выращивания крепкой рассады.
Влияние Лунных циклов
Существует мнение, что лунные циклы оказывают значительное влияние на жизнь растений. Правильный выбор времени для посева семян может существенно повысить шансы на успех. Периоды полнолуния и новолуния считаются не самыми подходящими для активных садовых работ, поэтому лучше перенести их на другие дни. Февраль же предлагает огородникам множество возможностей для начала посевных работ, пишет эксперт портала "Антонов сад".
Когда лучше всего сеять баклажаны в феврале 2024 года
Самые благоприятные дни для посева - 19, 23, 24, 27,28 февраля.
Самые неблагоприятные дни - 17, 20, 21, 22 февраля.
После того как семена баклажанов успешно посеяны, начинается не менее ответственный этап – уход за молодой рассадой. Правильное освещение, температурный режим и своевременный полив станут залогом ее крепкого здоровья.
Личный опыт дачника
"При посеве всех культур на рассаду стараюсь придерживаться Лунных циклов. Разумеется, нельзя забывать и про правильный уход. Ведь баклажаны - культура капризная", - рассказала Алена из Ижевска.
