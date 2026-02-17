В Египте это едят все, а зря: 5 блюд на шведском столе, которые опасны для туристов

От каких блюд на шведском столе в Египте лучше отказаться

Египет - страна контрастов, где система «все включено» часто становится ловушкой для желудка. Жаркий климат и специфика хранения продуктов в отелях создают идеальные условия для размножения бактерий.

Чтобы долгожданный отдых не превратился в борьбу с недомоганием, важно заранее знать, какие блюда на шведском столе могут быть опасны. Достаточно соблюдать несколько простых правил выбора еды, чтобы сохранить хорошее самочувствие.

Напитки и десерты

Первое, что привлекает внимание на "шведке", - огромные емкости с соками. Ярко-розовый или оранжевый напиток - это смесь красителя, сахара и ароматизатора. Ничего общего с натуральным соком это не имеет, а для ребенка такой «химический коктейль» может стать причиной аллергии.

Та же история с десертами. Пудинги ядовито-зеленого или кислотно-розового цвета выглядят эффектно, но внутри только крахмал и искусственные добавки. Пользы в них ноль, а риск получить расстройство вполне реален, рассказала путешественница Саша Коновалова.

Еда, которая живет второй день

В некоторых отелях практикуют повторную подачу блюд. Например, вчерашнюю пиццу могут выложить в хлебную корзину на обед. Или подать сложное горячее блюдо (вроде фаршированных перцев) на следующий день уже в холодном виде. Именно такие остатки - идеальная среда для размножения бактерий.

Местные эксперименты

Особого внимания заслуживают салаты. По правилам туда можно пускать остатки гарниров, и часто это приводит к странным сочетаниям. В одной миске можно встретить:

фасоль, рис и кусочки колбасы с непонятным сыром;

холодные макароны с капустой;

цветную капусту в белом соусе, смешанную с макаронами.

Если такие салаты еще и заправлены майонезом (а в жару это случается часто), их лучше обходить стороной. Также стоит насторожиться, увидев мясной рулет непонятного происхождения.

Главные правила безопасности

Туристы травятся не только из-за еды. Основные факторы риска: некачественный алкоголь и обычное переедание. Непривычно большие порции дают нагрузку на поджелудочную.

И главное - вода. Водопроводная вода в Египте имеет другой химический состав, к которому европейцы не адаптированы. Чистить зубы нужно только бутилированной водой, а купленные на улице фрукты сначала мыть под краном, а затем обязательно ополаскивать водой из бутылки.

