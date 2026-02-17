Колбасу больше не покупаю: готовлю этот мясной рулет на бутерброды - получается в 100 раз вкуснее

Рецепт мясного рулета из свиной шейки

Никакая магазинная колбаса не сравнится с домашним мясным рулетом. Он получается невероятно сочным, ароматным и красивым на срезе. Такая закуска идеально подходит для бутербродов. При этом готовится он совсем не сложно, а результат всегда радует всю семью.

Ингредиенты:

свиная шея - 1 кг;

нитритная соль (0,6%) - 17 г;

сахар - 1 ч. л.;

паприка, чеснок, приправа для шашлыка - по вкусу.

Свиную шею "распускаем" в тонкий пласт толщиной примерно 1,5 см и хорошо отбиваем. Смешиваем нитритную соль с сахаром и натираем этой смесью мясо со всех сторон.

Сворачиваем мясо в рулет, кладем в пакет и убираем в холодильник на 5 дней. Каждый день рулет следует переворачивать.

По истечении времени достаем мясо из холодильника, разворачиваем и натираем специями: паприкой, чесноком и приправой для шашлыка. Снова плотно сворачиваем рулет и обвязываем его кулинарным шпагатом или толстыми нитками.

В серединку рулета вставляем термометр, чтобы следить за температурой. Выкладываем рулет на решетку или противень и ставим в духовку, разогретую до 120 градусов.

Запекаем до тех пор, пока температура внутри рулета не достигнет 74 градусов. Обычно это занимает от 3 до 6 часов.

Готовый рулет оставляем остывать прямо на столе. Полностью остывший рулет заворачиваем в пергамент и храним в холодильнике не дольше недели. Приятного аппетита!

