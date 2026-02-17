Где недорого и вкусно поесть на Васильевском острове?

На Васильевском острове легко найти заведения с едой по доступным ценам — от уютных кафе с домашней выпечкой до фуд‑моллов с кухнями мира.

Васильевский остров — не только кладезь достопримечательностей, но и отличное место для гастрономических открытий. Здесь можно найти заведения на любой вкус: от уютных кафе с домашней выпечкой до фуд‑моллов с кухнями мира. При этом не сложно найти заведения, где доступные цены сочетаются с высоким качеством еды и приятной атмосферой.

Для любителей традиционной выпечки и быстрых перекусов

Если хочется чего‑то простого, душевного и при этом недорогого, стоит заглянуть в «Монастырские пышки» на набережной Лейтенанта Шмидта, 27/2. Это место давно полюбилось горожанам за аутентичные петербургские пышки — мягкие, ароматные, с разнообразными начинками. Средний чек — 300–600 рублей, что делает заведение отличным вариантом для лёгкого перекуса.

Для поклонников азиатской кухни

Тем, кто ценит насыщенный вкус и сытные блюда, стоит посетить «Рамен Шифу» на 8‑й линии Васильевского острова, 15. Это уютное заведение специализируется на аутентичном китайском рамене — лапше в ароматном бульоне с разнообразными топпингами. Помимо рамена, в меню есть и другие азиатские блюда, так что можно попробовать что‑то новое. Средний чек составляет 500–700 рублей.

Для тех, кто хочет попробовать разное и не переплачивать

Если вы не можете определиться с выбором или хотите совместить обед с прогулкой по рынку, отправляйтесь на Василеостровский рынок (Большой проспект Васильевского острова, 16/14Б). Это современный фудмолл, где собраны корнеры с кухнями разных стран: от азиатской до европейской. Особенно удобно, что рынок работает с раннего утра: зона с завтраками открывается в 8:00.

