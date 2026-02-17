Городовой / Город / С 18 февраля пробки неизбежны: ГАТИ перекроет улицы на Васильевском и Невском
С 18 февраля пробки неизбежны: ГАТИ перекроет улицы на Васильевском и Невском

Опубликовано: 17 февраля 2026 08:30
 Проверено редакцией
С 18 февраля пробки неизбежны: ГАТИ перекроет улицы на Васильевском и Невском
С 18 февраля пробки неизбежны: ГАТИ перекроет улицы на Васильевском и Невском
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Запланирована прокладка газопровода.

С 18 февраля в Василеостровском и Невском районах Санкт-Петербурга временно закроют движение для транспорта.

Автомобилистов просят заблаговременно выбрать пути объезда. Подробности обнародовала пресс-служба Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

В Василеостровском районе из-за укладки газопровода с 18 февраля по 5 марта перекроют проезд по 16-й и 17-й линиям Васильевского острова — от Малого проспекта В.О. до Камской улицы, отметили в ГАТИ.

В Невском районе по той же причине ограничат движение по улице Грибакиных от Власьевского переулка до 11-й линии этого же переулка. Работы пройдут в ту же дату — с 18 февраля по 5 марта.

Автор:
Юлия Аликова
Город
