С 18 февраля пробки неизбежны: ГАТИ перекроет улицы на Васильевском и Невском

С 18 февраля в Василеостровском и Невском районах Санкт-Петербурга временно закроют движение для транспорта.
Автомобилистов просят заблаговременно выбрать пути объезда. Подробности обнародовала пресс-служба Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).
В Василеостровском районе из-за укладки газопровода с 18 февраля по 5 марта перекроют проезд по 16-й и 17-й линиям Васильевского острова — от Малого проспекта В.О. до Камской улицы, отметили в ГАТИ.
В Невском районе по той же причине ограничат движение по улице Грибакиных от Власьевского переулка до 11-й линии этого же переулка. Работы пройдут в ту же дату — с 18 февраля по 5 марта.