Какие документы нужны для оформления налогового вычета?

Набор документов для оформления налогового вычета зависит от его типа.

Налоговый вычет — это возможность вернуть часть уплаченного НДФЛ или уменьшить налогооблагаемую базу. В 2026 году набор документов для оформления вычета зависит от его типа. Основные виды вычетов включают имущественные, социальные (на лечение, обучение, спорт), стандартные (на детей) и на благотворительность.

Как получить имущественный вычет?

Имущественный вычет (при покупке квартиры) требует предоставления ряда документов: выписки из ЕГРН или свидетельства о праве собственности, договора купли‑продажи либо долевого участия, акта приёма‑передачи объекта недвижимости и платёжных документов, подтверждающих оплату (чеков, квитанций, платёжных поручений). Если квартира куплена в ипотеку, понадобится копия кредитного договора и справка об уплаченных процентах из банка.

Вычет можно получить за покупку квартиры, дома, земельного участка или долей в них в России, а также за уплату процентов по ипотеке и ремонт (если квартира куплена без отделки).

Что такое социальный вычет?

Социальные вычеты оформляются по разным основаниям и имеют свои особенности. Для вычета на лечение достаточно предоставить справку об оплате медицинских услуг с кодом 1 (обычное лечение) или кодом 2 (дорогостоящее лечение). Если расходы были понесены за членов семьи (ребёнка, супруга, родителя), потребуются документы, подтверждающие родство, — например, свидетельства о рождении или браке.

Лимит для расходов, понесённых в 2024–2025 годах, составляет 150 тысяч рублей. При этом вычет за дорогостоящее лечение не ограничен по сумме, но вернуть можно не больше, чем уплачено НДФЛ.

Для вычета на обучение с 2024 года достаточно справки об оплате образовательных услуг от учебного заведения или ИП. Если речь идёт о расходах на обучение ребёнка, брата, сестры или подопечного, нужно подтвердить родство соответствующими документами. С 2025 года такой вычет можно оформить в упрощённом порядке через личный кабинет налогоплательщика. Лимиты составляют 150 тысяч рублей за собственное обучение и 110 тысяч рублей — за обучение ребёнка.

Вычет на спорт и фитнес также упростился: с 2024 года достаточно предоставить справку об оплате физкультурно‑оздоровительных услуг. Важно, чтобы организация, где оплачивались услуги, входила в перечень Минспорта. Лимит составляет 150 тысяч рублей в год — в совокупности с другими социальными вычетами.

Стандартный вычет на детей оформляется при наличии свидетельства о рождении ребёнка. Если родители состоят в браке, потребуется документ, подтверждающий союз (свидетельство о браке или паспорт с отметкой о регистрации брака). Для совершеннолетнего ребёнка, обучающегося очно, нужна справка с места учёбы, а для ребёнка‑инвалида — справка об инвалидности. Вычет положен на каждого ребёнка до 18 лет, а если он учится очно — до 24 лет. В 2026 году размеры вычетов следующие: 1 400 рублей на первого ребёнка, 2 800 рублей на второго, 6 000 рублей на третьего и последующих, 12 000 рублей на ребёнка‑инвалида.

Вычет за благотворительность оформляется через ФНС на основании декларации 3‑НДФЛ, договора о пожертвовании и платёжных документов, подтверждающих перечисление средств. Если пожертвование было не денежным, дополнительно потребуются акт приёма‑передачи и платёжные документы. Воспользоваться вычетом можно только за пожертвования в пользу некоммерческих и религиозных организаций и т. д.

