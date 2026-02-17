Путешествие от А до Я: в каких городах России поставили памятники буквам и почему

В поездках по России можно собрать алфавит

Путешествуя по России, можно собрать не только впечатления, но и... алфавит. В разных уголках страны ставят необычные памятники, посвященные буквам. Расскажем о нескольких.

Начинать собирать алфавит стоит в Новосибирске. В 2007 году здесь установили памятник букве «А». Были планы создать целую аллею из букв, но проект остался незавершенным.



Памятник букве «О» стоит в Вологде. Появился в 2012 году к 865-летию города. Металлическая буква высотой 3 метра украшена традиционными узорами и символизирует знаменитый вологодский "окающий" говор. Есть неподалеку и скамейка «Посидим — поокаем».



Памятник букве «П» - а вернее сразу два — стоит в Перми. Малая красная буква у аэропорта и грандиозная 12-метровая арка «Пермские ворота» из 5200 бревен у железнодорожного вокзала, которая своей формой также напоминает букву «П».

Букву «Ё» увековечили в Ульяновске, на бульваре Новый Венец. Это увеличенная копия литеры из альманаха «Аониды», где в 1797 году Н.М. Карамзин, «отец» буквы «Ё», впервые использовал ее в печати.



В Санкт-Петербурге буквенных памятников несколько. Побродив по городу, можно найти 3-метровую железобетонную «Э», установленную в советское время у проходной Экспериментального завода железобетонных конструкций. В Тележном переулке официально открыли арт-объект в виде буквы «Т», в Румянцевском саду соседствуют «Ф» и «Ц».

В поселке Калашниково Тверской области есть скульптурная группа со студентами, включающая букву «Я». Она установлена возле экономического колледжа.

В Йошкар-Оле есть памятник букве «Й». А ранее Городовой рассказал и о других оригинальных памятниках столицы Марийской Республики.