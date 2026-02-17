Что посмотреть зимой в Кронштадте?

Зимой Кронштадт предстаёт в особом облике: заснеженные набережные, замёрзший Финский залив и исторические здания, но при этом сохраняется военно‑морская аура города.

Зимой Кронштадт преображается: заснеженные набережные, замёрзший Финский залив и исторические здания создают особую атмосферу. Город сохраняет свою военно-морскую ауру, но добавляет к ней зимние краски. Вот несколько мест, которые стоит посетить.

Якорная площадь

Сердце города зимой выглядит особенно торжественно. В праздники площадь украшают десятками небольших ёлок, светящимися арками и фонарями, создавая атмосферу сказки.

Здесь же расположен Морской Никольский собор — крупнейший в стране морской храм, построенный в неовизантийском стиле. Его 70-метровая колокольня возвышается над городом, а внутри можно увидеть мозаики, росписи и иконы на морскую тематику. На мраморных досках у входа высечены имена офицеров флота, погибших при исполнении долга. С верхнего яруса собора открывается панорамный вид на Кронштадт и Финский залив.

Парк «Остров фортов»

Современный музейно-исторический парк площадью более 10 га работает круглый год. Зимой здесь можно прогуляться по деревянным мосткам вдоль берега, покататься на панорамных качелях с видом на залив, отдохнуть в беседках в виде шлюпок. В парке есть фудкорт и Музей военно-морской славы.

Музей военно-морской славы

Расположен на территории парка «Остров фортов». В музее можно увидеть подводную лодку К-3 «Ленинский комсомол», интерактивные экспонаты (например, симулятор капитанской рубки ледокола) и мультимедийные инсталляции, посвящённые истории флота. На крыше музея есть смотровая площадка с видом на Финский залив и форт «Александр I».

Форт «Константин» и Музей маячной службы

Старинное фортификационное сооружение, построенное в середине XIX века, зимой выглядит особенно сурово и величественно. На территории форта находится Музей маячной службы — единственный в России музей, посвящённый маякам. Здесь можно увидеть линзы, буи, навигационные знаки и другие экспонаты, а также попробовать подать сигнал «туманный горн».

Кронштадтский футшток

Это точка отсчёта, от которой измеряют глубину Балтийского моря и все абсолютные высоты на территории России. Футшток был основан Петром I для отслеживания уровня воды, а во времена СССР стал нулевой отметкой в Балтийской системе высот. Расположен на Синем мосту через Обводный канал.

