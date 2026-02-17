Замерзает ли зимой Ладожское озеро?

Ладожское озеро замерзает не каждый год: все зависит от температуры воздуха, особенностей рельефа и циркуляции воды.

Зимний режим Ладожского озера сложен и изменчив, зависит от множества факторов — от температуры воздуха до особенностей рельефа и циркуляции воды. По данным на 16 февраля 2026 года, озеро полностью покрылось льдом — ледяной покров составил 100% от его площади.

Замерзание стало результатом продолжительной морозной погоды в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Средняя температура воздуха в первой половине февраля 2026 года в Петербурге составила −11,2 °C.

По словам главного синоптика Санкт-Петербурга Александра Колесова, по этому показателю февраль 2026 года вышел на третье место среди самых холодных в XXI веке.

Ладожское озеро полностью замерзало не каждый год, это зависит от суровости зимы и других погодных условий. Среди лет, когда фиксировалось полное замерзание, — 2003 год (озеро замёрзло 4 января), 2010 год (к 27 января), 2011 год и 2016 год (в конце января).

Состояние Ладожского озера зимой

Процесс замерзания начинается с прибрежных мелководных участков в конце ноября — начале декабря. К концу декабря южной частью озера обычно покрывается льдом. Центральная и северная части замерзают позже — обычно к середине или концу января.

Толщина льда варьируется: в прибрежной зоне, заливах и губах она наибольшая. В центральной части лёд, как правило, тоньше и менее заснежен, для него характерны сухие трещины. Максимальная толщина льда достигается к марту. В среднем в этом месяце она составляет 70–90 см, но в особенно суровые зимы может быть больше.

Вскрытие озера происходит обычно в конце марта в последовательности, обратной замерзанию. Примерно в середине апреля начинается разрушение неподвижного льда. Во второй половине апреля ледяной покров разрушается во всех частях озера. Большая часть льда тает на месте, а меньшая часть (около 20%) выносится в реку Нева. Окончательно озеро освобождается ото льда в середине мая.

