Сколько ехать от Санкт-Петербурга до Пскова?

Расстояние от Санкт-Петербурга до Пскова составляет около 300 км. Время в пути варьируется в зависимости от вида транспорта и условий дороги.
На автомобиле
Расстояние от Санкт-Петербурга до Пскова на машине — 296 км, дорога без остановок займет около 4 часов. Однако это значение может меняться в зависимости от трафика, погодных условий и выбранного маршрута.
Маршрут обычно проходит через такие населённые пункты, как Шушары, Гатчина, Луга. На трассе нет платных участков.
На поезде
По данным на 2026 год, из Санкт-Петербурга в Псков курсируют поезда «Ласточка», отправляются с Балтийского вокзала. Время в пути зависит от конкретного рейса, но в среднем составляет около 3 часов 25–30 минут.
Некоторые примеры рейсов:
- 809В. Отправление в 06:55 с Балтийского вокзала, прибытие в 10:20 (3 часа 25 минут).
- 811В. Отправление в 13:40, прибытие в 17:05 (3 часа 25 минут).
- 813В. Отправление в 20:20, прибытие в 23:47 (3 часа 27 минут).
На автобусе
Время в пути на автобусе варьируется от 3 часов 20 минут до 7 часов в зависимости от рейса и остановок. Расстояние, которое преодолевает автобус, также может отличаться от автомобильного маршрута.
Некоторые примеры рейсов:
- От автовокзала на Обводном канале в 07:30. Прибытие в Псков в 11:45 (4 часа 15 минут).
- От остановки «м. Московская» в 23:00. Прибытие в Псков в 02:40 следующего дня (3 часа 40 минут).
Автобусы отправляются с разных точек Санкт-Петербурга (например, с автовокзала на Обводном канале, от метро «Московская») и прибывают в Псков на автовокзал или к другим точкам, например, на АЗС.