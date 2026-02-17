Городовой / Вопросы о Петербурге / Сколько ехать от Санкт-Петербурга до Пскова?
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Фальшивые СМС от «Разумишкина»: петербуржцев заманивают на мошеннические ссылки Город
Российский город, основанный на 3 века раньше Москвы: историческое наследие тут на каждом шагу - что посетить Полезное
Никакой химии, только чистое мясо: Роскачество назвало топ-5 качественных продуктов начала 2026 года – можно смело брать Полезное
Чистота под землёй: Петербургское метро готово потратить более 4 млрд на уборку до 2029 года Город
Пересел с Skoda Yeti на Haval F7 - после пробега в 16 000 км сделал неутешительные выводы: что с автомобилем не так Полезное
Теги
Санкт-Петербург Туризм Лайфхак Сад-огород Рецепты
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Сколько ехать от Санкт-Петербурга до Пскова?

Опубликовано: 17 февраля 2026 13:10
 Проверено редакцией
город, псков
Сколько ехать от Санкт-Петербурга до Пскова?
Global Look Press/Nikolay Gyngazov
Добраться от Санкт-Петербурга до Пскова можно в среднем за 4 часа.

Расстояние от Санкт-Петербурга до Пскова составляет около 300 км. Время в пути варьируется в зависимости от вида транспорта и условий дороги.

На автомобиле

Расстояние от Санкт-Петербурга до Пскова на машине — 296 км, дорога без остановок займет около 4 часов. Однако это значение может меняться в зависимости от трафика, погодных условий и выбранного маршрута.

Маршрут обычно проходит через такие населённые пункты, как Шушары, Гатчина, Луга. На трассе нет платных участков.

На поезде

По данным на 2026 год, из Санкт-Петербурга в Псков курсируют поезда «Ласточка», отправляются с Балтийского вокзала. Время в пути зависит от конкретного рейса, но в среднем составляет около 3 часов 25–30 минут.

Некоторые примеры рейсов:

  • 809В. Отправление в 06:55 с Балтийского вокзала, прибытие в 10:20 (3 часа 25 минут).
  • 811В. Отправление в 13:40, прибытие в 17:05 (3 часа 25 минут).
  • 813В. Отправление в 20:20, прибытие в 23:47 (3 часа 27 минут).

На автобусе

Время в пути на автобусе варьируется от 3 часов 20 минут до 7 часов в зависимости от рейса и остановок. Расстояние, которое преодолевает автобус, также может отличаться от автомобильного маршрута.

Некоторые примеры рейсов:

  • От автовокзала на Обводном канале в 07:30. Прибытие в Псков в 11:45 (4 часа 15 минут).
  • От остановки «м. Московская» в 23:00. Прибытие в Псков в 02:40 следующего дня (3 часа 40 минут).

Автобусы отправляются с разных точек Санкт-Петербурга (например, с автовокзала на Обводном канале, от метро «Московская») и прибывают в Псков на автовокзал или к другим точкам, например, на АЗС.

Автор:
Пономарева Дарина
Вопросы о Петербурге
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью