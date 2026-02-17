Какой праздник будет на Масленицу в Петропавловской крепости?

Новости по теме

Пирог для хозяйки-лентяйки: обжарила начинку - и в слоеное тесто, на 23 февраля идеально

Перейти

Ангел-хранитель Петербурга: что на шпиле Петропавловской крепости и судьба его предшественников

Перейти

Что находится на шпиле колокольни в Петропавловской крепости?

Перейти

Пышный и сладкий пирог на кефире на скорую руку – проще не бывает: домочадцы будут уплетать за обе щеки

Перейти

Мясной пирог на скорую руку – хитрая альтернатива тесту: для семейного чаепития идеально – и ничего месить не надо

Перейти