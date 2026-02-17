Городовой / Вопросы о Петербурге / Какой праздник будет на Масленицу в Петропавловской крепости?
Какой праздник будет на Масленицу в Петропавловской крепости?

Опубликовано: 17 февраля 2026 14:04
 Проверено редакцией
масленица, гуляния
Global Look Press/Komsomolskaya Pravda/
21 и 22 февраля на территории Петропавловской крепости пройдёт фестиваль «Сударыня Масленица — 26». 

В последние выходные зимы Петропавловская крепость превратится в яркое праздничное пространство: 21 и 22 февраля здесь пройдёт фестиваль «Сударыня Масленица — 26». Тема года — «На разогреве у весны» — задаст тон необычному сочетанию старинных традиций и современных форматов досуга.

Что ждёт гостей мероприятия?

Фестиваль выстроен как открытая территория впечатлений: вы сможете сами составить маршрут, перемещаясь между сценами и интерактивными зонами.

21 февраля

  • В 12:50 от главных ворот крепости стартует театрализованное шествие с гигантской фигурой Масленицы.
  • На главной сцене (Соборная площадь) выступят кавер‑группы, народные коллективы и диджеи.
  • У ворот гостей встретят гигантские соломенные фигуры по мотивам русских сказок: изба на курьих ножках, Баба‑Яга, медведь, лиса, Колобок.
  • В Нарышкином бастионе откроется сказочный городок с интерактивными играми, мастер‑классами и чтением стихов русских поэтов.
  • Работают фотозоны с костюмами «сударей и сударынь» и благотворительная лавка «Домик добра»: за пожертвование в пользу фонда «Доброделы» можно получить памятный сувенир.

22 февраля

  • В 14:30 состоится торжественная презентация и раздача гигантского розового блинного пирога весом около 700 кг (примерно 5 тысяч порций). Рецепт вдохновлён традициями русской кухни и эпохой Пушкина: начинка — «яблоко и брусника» по мотивам рецептов няни поэта Арины Родионовны. Пирог будут печь всю ночь накануне праздника.
  • В 18:00 на набережной Кронверкского пролива пройдёт световое пиротехническое шоу и театрализованное шествие с гигантской фигурой Сударыни.

Особые активности

  • «Тайный сударь» будет гулять среди гостей и дарить подарки тем, кто придёт в самом ярком праздничном наряде — от платков до полноценных масленичных костюмов.
  • Диджитал‑куб с «ожившими» писателями и героями русских сказок: здесь можно «примерить» их образы.
  • Зона с печкой в стиле стрит‑арта (инициатива Альфа‑Банка) — чтобы согреться в холодную погоду.
Автор:
Пономарева Дарина
Вопросы о Петербурге
