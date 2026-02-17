Городовой / Полезное / Делаю на 23 февраля мясной салат "Притяжение" - муж готов целовать руки 24/7: фантастическая вкуснятина, а не рецепт
Делаю на 23 февраля мясной салат "Притяжение" - муж готов целовать руки 24/7: фантастическая вкуснятина, а не рецепт

Опубликовано: 17 февраля 2026 15:35
 Проверено редакцией
Делаю на 23 февраля мясной салат "Притяжение" - муж готов целовать руки 24/7: фантастическая вкуснятина, а не рецепт
Делаю на 23 февраля мясной салат "Притяжение" - муж готов целовать руки 24/7: фантастическая вкуснятина, а не рецепт
Legion-Media
Как приготовить вкусный салат на 23 февраля

Каждый мужчина любит вкусно поесть, поэтому на предстоящий праздник можно порадовать любимого человека аппетитным и сытным блюдом. Прекрасным вариантом станет мясной салат «Притяжение».

Ингредиенты:

  • говядина – 300 г;
  • соленые огурцы – 100 г;
  • куриные яйца – 4 штуки;
  • болгарский перец – 1 штука;
  • шампиньоны – 200 г;
  • майонез и соль – по вкусу.

Приготовление:

Нагреваем воду, солим ее по вкусу и отвариваем говядину до полной готовности. Мясо должно стать мягким, легко разделяться на волокна. Нарезаем говядину тонкой соломкой.

Отвариваем куриные яйца, остужаем, чистим и режем кубиками. Измельчаем болгарский перец и соленые огурцы. Шампиньоны промываем, нарезаем пластинками и обжариваем на сковороде с маслом до готовности.

Даем грибам остыть, перекладываем их к другим ингредиентам. Добавляем соль и майонез, перемешиваем салат. Перед подачей он должен настояться в холодильнике. От этого блюдо получится вкуснее.

Салат «Притяжение» получается настолько вкусным, что мужчина захочет носить вас на руках и целовать руки. Он будет просить делать эту вкуснятину не только по праздникам.

