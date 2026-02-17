Делаю на 23 февраля мясной салат "Притяжение" - муж готов целовать руки 24/7: фантастическая вкуснятина, а не рецепт

Каждый мужчина любит вкусно поесть, поэтому на предстоящий праздник можно порадовать любимого человека аппетитным и сытным блюдом. Прекрасным вариантом станет мясной салат «Притяжение».
Ингредиенты:
- говядина – 300 г;
- соленые огурцы – 100 г;
- куриные яйца – 4 штуки;
- болгарский перец – 1 штука;
- шампиньоны – 200 г;
- майонез и соль – по вкусу.
Приготовление:
Нагреваем воду, солим ее по вкусу и отвариваем говядину до полной готовности. Мясо должно стать мягким, легко разделяться на волокна. Нарезаем говядину тонкой соломкой.
Отвариваем куриные яйца, остужаем, чистим и режем кубиками. Измельчаем болгарский перец и соленые огурцы. Шампиньоны промываем, нарезаем пластинками и обжариваем на сковороде с маслом до готовности.
Даем грибам остыть, перекладываем их к другим ингредиентам. Добавляем соль и майонез, перемешиваем салат. Перед подачей он должен настояться в холодильнике. От этого блюдо получится вкуснее.
Салат «Притяжение» получается настолько вкусным, что мужчина захочет носить вас на руках и целовать руки. Он будет просить делать эту вкуснятину не только по праздникам.
