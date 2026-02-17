Пирожные а-ля «Наполеон» из 3-х ингредиентов – справится и 5-летка: самые простые и невероятно вкусные

Новости по теме

В Петербурге таких полно: в сети магазинов «Магнит» нашли молоко и масло с поддельным составом

Перейти

Молоко, масло и творог: как отличить настоящие продукты от подделки одним взглядом

Перейти

Пирог для хозяйки-лентяйки: обжарила начинку - и в слоеное тесто, на 23 февраля идеально

Перейти

Шесть из десяти: петербургские блинчики с мясом провалили тест на качество

Перейти

Не соленая грудинка, а деликатес: получается нежнее сливочного масла – просто тает во рту

Перейти