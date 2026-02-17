Пирожные а-ля «Наполеон» из 3-х ингредиентов – справится и 5-летка: самые простые и невероятно вкусные

Эти пирожные действительно готовятся только из трех ингредиентов. Рецепт – проще не бывает, поэтому это отличный вариант времяпровождения вместе с детьми. Особенностями приготовления поделилась шеф-редактор портала «Лайфхакер» Алина Лебедева.
Ингредиенты
Вам потребуются:
- слоеное бездрожжевое тесто – 400 г;
- сгущенное молоко – 380 г;
- сливочное масло – 180 г.
Для обсыпки можно измельчить орехи, но это уже по желанию.
Способ приготовления
Заранее поставьте духовку разогреваться до 180 °C.
Сделайте заготовки из нераскатанного теста. Если есть формочки, можно сделать сердечки. Если форм для выпечки нет – сделайте квадратики 5x5 см.
Застелите противень пергаментной бумагой и выложите на него заготовки из теста. Оставшиеся обрезки тоже запекайте – в дальнейшем они пойдут для обсыпки. Поставьте в духовку и выпекайте около 25 минут.
Немного подогрейте сливочное масло, чтобы оно стало мягким, и перемешайте его со сгущенным молоком, а затем взбейте их миксером.
Достаньте заготовки из духовки и разрежьте их пополам для двух слоев. Остатки и обрезки вручную раскрошите. Соедините две половинки, а между ними добавьте крем. Края и верхушки пирожных тоже смазывайте кремом. Сверху посыпьте крошкой.
Затем уберите пирожные в холодильник на 2 часа – и можно звать всех на чай.
