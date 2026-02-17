Городовой / Полезное / Пирожные а-ля «Наполеон» из 3-х ингредиентов – справится и 5-летка: самые простые и невероятно вкусные
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Фекальный кошмар на борту: петербуржцы судятся с авиакомпанией из-за соседа в небе Город
Город России, который называют "сибирским Чикаго" - на это есть причины, сходств очень много: чем уникален Полезное
Дубай теперь в пролете: россияне массово скупают билеты на новый бюджетный курорт у моря – без визы и пересадок Полезное
Штраф 24,5 млн рублей: Шушары очистят от 780 тонн отходов Город
Приобрели BMW X1 китайской сборки - допустили главную ошибку в жизни: названы отличия от настоящего "немца" Полезное
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Туризм Цветы Рецепты
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Пирожные а-ля «Наполеон» из 3-х ингредиентов – справится и 5-летка: самые простые и невероятно вкусные

Опубликовано: 17 февраля 2026 17:07
 Проверено редакцией
Пирожные а-ля «Наполеон» из 3-х ингредиентов – справится и 5-летка: самые простые и невероятно вкусные
Пирожные а-ля «Наполеон» из 3-х ингредиентов – справится и 5-летка: самые простые и невероятно вкусные
Legion-Media
Самые простые пирожные всего из трех ингредиентов.

Эти пирожные действительно готовятся только из трех ингредиентов. Рецепт – проще не бывает, поэтому это отличный вариант времяпровождения вместе с детьми. Особенностями приготовления поделилась шеф-редактор портала «Лайфхакер» Алина Лебедева.

Ингредиенты

Вам потребуются:

  • слоеное бездрожжевое тесто – 400 г;
  • сгущенное молоко – 380 г;
  • сливочное масло – 180 г.

Для обсыпки можно измельчить орехи, но это уже по желанию.

Способ приготовления

Заранее поставьте духовку разогреваться до 180 °C.

Сделайте заготовки из нераскатанного теста. Если есть формочки, можно сделать сердечки. Если форм для выпечки нет – сделайте квадратики 5x5 см.

Застелите противень пергаментной бумагой и выложите на него заготовки из теста. Оставшиеся обрезки тоже запекайте – в дальнейшем они пойдут для обсыпки. Поставьте в духовку и выпекайте около 25 минут.

Немного подогрейте сливочное масло, чтобы оно стало мягким, и перемешайте его со сгущенным молоком, а затем взбейте их миксером.

Достаньте заготовки из духовки и разрежьте их пополам для двух слоев. Остатки и обрезки вручную раскрошите. Соедините две половинки, а между ними добавьте крем. Края и верхушки пирожных тоже смазывайте кремом. Сверху посыпьте крошкой.

Затем уберите пирожные в холодильник на 2 часа – и можно звать всех на чай.

Ранее портал «Городовой» рассказал, как засолить скумбрию дома.

Автор:
Татьяна Идулбаева
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью