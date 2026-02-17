1 ложка под корень - и спатифиллум выпускает паруса пачками: теперь цветет без перерыва

Как подкормить спатифиллум с помощью корицы

Комнатные растения требуют внимания, но иногда даже при регулярном уходе отказываются цвести. Особенно обидно, когда капризничает спатифиллум.

Многие верят, что этот цветок приносит в дом гармонию и любовь, поэтому так важно, чтобы он чувствовал себя хорошо. Если кустик выглядит здоровым, но не выпускает бутоны, а листья теряют глянцевый блеск, значит, пора менять тактику ухода.

На помощь придет обычная корица - доступная пряность, которая есть практически у каждой хозяйки. Она работает как природный стимулятор и мягкий антисептик.

Чудо-раствор для полива

Для приготовления подкормки понадобятся 2 литра воды комнатной температуры и 1 чайная ложка молотой корицы. Ингредиенты смешиваем и вносим под корень спатифиллума раз в неделю на протяжении месяца.

Уже через пару процедур можно заметить первые положительные изменения:

кончики листьев перестают подсыхать;

листья становятся более блестящими и упругими;

улучшается общее состояние корневой системы;

в скором времени появляются долгожданные цветоносы.

Пересадка с пользой для корней

Чтобы спатифиллум зацвел, его можно пересадить в горшок на 3 см шире предыдущего. На дне горшка должны быть отверстия и слой керамзита.

При пересадке корни рекомендуется припудрить корицей. На взрослое растение уйдет столовая ложка порошка, на молодое - чайная ложка. Еще немного корицы можно добавить на дренажный слой. Корица обеззараживает корни, стимулирует их рост и защищает растение от болезней и вредителей.

Поддержка цветения

Во время цветения можно использовать сухую корицу в качестве мягкой подкормки. Половину чайной ложки порошка аккуратно рассыпают по поверхности грунта. Сверху корицу прикрывают тонким слоем свежей земли, чтобы она не начала плесневеть, а затем поливают растение в обычном режиме, сообщает "Счастье в мелочах".

Ранее "Городовой" рассказал, как обрезать герань в феврале для пышного цветения.