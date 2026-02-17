Городовой / Полезное / Только по этому графику нужно менять постельное белье: запомните раз и навсегда
Только по этому графику нужно менять постельное белье: запомните раз и навсегда

Опубликовано: 17 февраля 2026 19:01
 Проверено редакцией
Городовой ру
фото Городовой ру
Что происходит с вашим телом, если не менять простыни вовремя

Как часто нужно менять постельное белье — вопрос, вызывающий немало дискуссий даже среди бывалых хозяек. Кто‑то предпочитает обновлять комплекты раз в месяц, чтобы сэкономить силы и ресурсы. Кто‑то, напротив, стирает белье каждые три дня — в погоне за ощущением безупречной свежести. Истина, как это часто бывает, находится где‑то посередине — но с рядом существенных нюансов. Например, режим ухода за постельным бельем зимой и в знойный июль явно не может быть одинаковым, а особенности образа жизни порой важнее любых расписаний.

Специалисты — дерматологи и гигиенисты — чаще всего называют оптимальный интервал в одну‑две недели. За этот период на ткани успевают скопиться отмершие клетки кожи, пот и кожное сало: такая среда благоприятна для размножения микроорганизмов. Впрочем, эта рекомендация — скорее ориентир, чем жесткое правило.

Сезонность заметно влияет на график смены белья:

  • Весна и лето. В этот период лучше придерживаться еженедельной смены. Причины тому следующие:

  1. через открытые окна в комнату попадают пыльца и уличная пыль;
  2. из‑за жары тело потеет сильнее;
  3. высокая влажность способствует размножению пылевых клещей.

  • Зима. В холодное время года, когда воздух в помещении пересушен из‑за отопления, а потоотделение снижается, допустимо увеличить интервал до двух недель.

Однако некоторые обстоятельства требуют отступить от сезонных норм:

  • Болезнь с повышенной температурой. За одну ночь на подушке может накопиться множество бактерий — менять белье нужно чаще.
  • Домашние животные в спальне. Даже если питомец не залезает под одеяло, его шерсть и частички кожи все равно оказываются на постельном белье.
  • Аллергия или астма. Дерматологи советуют аллергикам и астматикам менять наволочки каждые 3–4 дня.
  • Сон без одежды. В этом случае контакт кожи с тканью усиливается, что требует более частой смены белья.
  • Привычка есть в постели. Крошки и пятна усложняют поддержание чистоты.
  • Использование ночных кремов и масел. Косметические средства остаются на ткани, смешиваются с потом и могут негативно влиять на кожу при повторном контакте.

Несколько простых привычек помогут дольше сохранять ощущение свежести между стирками:

  1. Проветривайте постель сразу после пробуждения: откиньте одеяло и дайте простыням проветриться.
  2. Носите свежую пижаму, даже если вечером вы принимали душ.
  3. Чаще меняйте наволочки. Они загрязняются быстрее пододеяльника и простыни, поэтому их стоит обновлять в два раза чаще.
  4. Уделяйте внимание постельным принадлежностям. Подушки, одеяла и матрас нужно проветривать и чистить как минимум раз в полгода.
  5. Регулярно проводите влажную уборку в спальне. Это поможет убрать пыль до того, как она окажется на постели — эффект будет почти как от свежей простыни.

Ранее портал "Городовой" сообщал об эффективном использовании втулки в быту.

Автор:
Анастасия Чувакова
Полезное
