Фекальный кошмар на борту: петербуржцы судятся с авиакомпанией из-за соседа в небе

Опубликовано: 17 февраля 2026 21:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Кировский районный суд зарегистрировал иск семьи из четырех человек.

В Санкт-Петербурге семья подала иск к авиакомпании на 1 млн рублей из-за перелета с попутчиком, чьи брюки были загрязнены фекалиями, что вызвало сильный запах на весь самолет.

Кировский районный суд принял заявление от семьи из четырех человек, включая двоих детей, против авиакомпании «Россия» по защите прав потребителей. Об этом сообщила Дарья Лебедева, глава объединенной пресс-службы судов города, в своем телеграм-канале.

Хронология инцидента

22 ноября 2025 года истцы летели из Сочи в Петербург. На борту у одного пассажира произошел инцидент — его одежда оказалась испачкана фекалиями, из-за чего в салоне распространился неприятный запах.

Семья требует миллион рублей компенсации морального вреда за 4,5 часа дискомфорта.

Запах исходил от пожилого мужчины с ограниченной подвижностью. Командир экипажа установил, что он не угрожал безопасности полета и не нарушал правила поведения на борту. По иску назначено предварительное заседание.

Автор:
Юлия Аликова
Город
