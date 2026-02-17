Не перец, а экзотический фрукт: плоды слаще сахара и сочнее арбуза – от урожая спасу нету даже в холодное лето

Высокоурожайный гибрид, который покорил дачников отменным вкусом

Выпускница ТСХА, агроном Ксения Давыдова назвала гибрид перца, который прославился высокой урожайностью и сладкими плодами. Многие дачники сравнивают их по вкусу с экзотическими фруктами.

Описание гибрида

По словам эксперта, речь идет о среднераннем гибриде "Лисичка F1". Он был выведен отечественными селекционерами и допущен к выращиванию в 2002 году. Гибрид отлично себя чувствует как в теплице, так и на грядке, а также демонстрирует устойчивость к большинству грибковых заболеваний.

Кусты вырастают компактными и в подвязке не нуждаются. Схема посадки: 30х40 сантиметров. Семена нужно сеять в начале марта, а на постоянное место рассаду высаживают в середине мая. При формировании куста следует удалить все листья до первой развилки, а также боковые побеги, чтобы все силы пошли на формирование плодов.

Урожайность

Первый урожай можно собирать через 100-105 дней после прорастания семян. Перцы вырастают конусовидными, весом до 45 граммов, удивительно сочными, мясистыми и сладкими. Толщина стенки составляет 6 миллиметров. Плоды отлично хранятся в холодильнике, долгое время не теряя вкусовых качеств. Идеально подходят для еды в свежем виде, фарширования и консервации.

Личный опыт дачников

Дачники оставляют о гибриде "Лисичка F1" только положительные отзывы:

"Я не представляла, что перцы могут быть настолько сладкими. Это какой-то экзотический фрукт! Просто нереально вкусные конфетки! Маленькие, почти без семян. Для цельноплодного консервирования идеальны. Еще можно делать с ними всяческие изысканные закуски. Понравился очень. Запаслась семенами, так как это гибрид. Заслуженно получил постоянную прописку на моем огороде". "Каждый год высаживаем 10-15 кустов на отдельной грядке. Перчинки сладкие, сочные. Всей семьей съедаем их очень быстро в свежем виде. Куст красивый, раскидистый, многоплодный".

