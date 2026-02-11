Не перец, а награда дачника: валит плодами без продыху и в жару, и в холода – урожай собираем по 5 кг с 1 куста

Назван высокоурожайный сорт крупных и вкусных перцев

Выпускница ТСХА, агроном Ксения Давыдова в эксклюзивном комментарии "Городовому" назвала сорт перцев, который покорил дачников рекордным урожаем и вкусными плодами. Он славится устойчивостью ко многим заболеваниям и может отлично расти как в южных регионах, так и в северных. Но в условиях сурового климата такие перцы лучше выращивать в теплице.

Описание сорта

По словам эксперта, речь идет о сорте "Воловье ухо". Он был выведен российскими селекционерами и допущен к выращиванию в 2007 году, спустя почти 10 лет испытаний.

Кусты вырастают в высоту до 70 сантиметров, по форме напоминают вола, а перцы, свисающие с них, похожи на уши. Отсюда и название сорта. При посадке между кустами нужно оставить 60 сантиметров, а между рядами – 50 сантиметров.

Семена на рассаду нужно сеять в конце февраля или в начале марта. Перцы "Воловье ухо" любят регулярный полив, особенно в жару.

Урожайность

Первый урожай радует спустя 120-130 суток после появления всходов. Перцы вырастают крупными, конусовидными, весом до 200 граммов и в длину до 20 сантиметров. Отличаются сочностью и отменным вкусом. Отлично подходят для летних салатов, овощных рагу и лечо. С 1 куста можно собрать 5 килограммов урожая.

Личный опыт дачников

Дачники оставляют о сорте "Воловье ухо" только положительные отзывы:

"Выращиваю "Воловье ухо" 3 года подряд в открытом грунте. Всегда с урожаем. Кусты немаленькие, но компактные, перцев много". "Это очень хороший перец. Сажаем его постоянно, каждый сезон. У плодов очень яркий, насыщенный цвет. Сам по себе перец довольно крупный и по форме действительно напоминает уши парнокопытных. Когда плоды достигли своего размера, я срываю их еще зелеными для кулинарных нужд. А через некоторое время и довольно быстро появляются новые завязи. Перец прекрасно успевает дозреть. У него очень гладкий и глянцевый плод и хранится он довольно долгое время". "В нем все прекрасно: засухоустойчивость, урожайность, способность прощать невнимание хозяина и при этом награждать урожаем! Такой вкусный и сладкий, что мои привередливые дочки теперь только его и едят".

