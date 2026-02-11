Городовой / Полезное / Если хурма вяжет: 4 способа дать ей дозреть дома - самый терпкий фрукт будет слаще меда
Если хурма вяжет: 4 способа дать ей дозреть дома - самый терпкий фрукт будет слаще меда

Опубликовано: 11 февраля 2026 21:22
 Проверено редакцией
Если хурма вяжет: 4 способа дать ей дозреть дома - самый терпкий фрукт будет слаще меда
Если хурма вяжет: 4 способа дать ей дозреть дома - самый терпкий фрукт будет слаще меда
Legion-Media
Рассказываем, как отличить спелый фрукт, а если ошиблись с выбором, сделать его сладким

Даже терпкую, вяжущую хурму можно сделать сладкой. Умные хозяйки придумали для этого несколько способов. На канале «Готовим с Калниной Натальей» поделились, как обработать хурму, чтобы стала сладкой.

Основная причина неприятной вязкости фрукта — танины. В процессе созревания хурмы или после специальной обработки они теряют свои свойства.

Как сделать хурму сладкой

Заморозить
Положите плоды в морозильную камеру на 10–12 часов, а затем дайте полностью разморозиться при комнатной температуре. Мякоть станет очень мягкой и сладкой, но рыхлой.

Подержать в теплой воде
Залейте хурму водой температурой около 40–45C на 10–12 часов. Удобнее использовать термос. Тепло ускоряет естественное «дозревание» плода, и он становится слаще.

Положить к яблокам или бананам
Спелые яблоки и бананы выделяют этилен. Это природный стимулятор созревания. Положите хурму в один пакет с ними, плотно завяжите и оставьте при комнатной температуре на 1–2 дня. Такая хурма не потеряет текстуру и плотность.

Проткнуть кожицу и оставить вялиться
В южных регионах, где растет хурма, ее оставляют на ветках вялиться под солнцем. Сделать нечто подобное можно и дома. Сделайте несколько проколов зубочисткой у основания плода и оставьте хурму в сухом, теплом и проветриваемом месте на несколько дней.

Как выбрать невяжущую хурму в магазине

Чтобы избежать "танцев с бубном", выбирайте сразу правильные фрукты.

  • Спелый фрукт обычно очень мягкий на ощупь (но не продавленный), а листочки — сухие и коричневые.
  • Ищите хурму сортов «Королёк» или «Шоколадная» — они редко бывают вяжущими даже твердыми.
  • Кожица должна быть тонкой, полупрозрачной и гладкой, без темных пятен.

Ранее Городовой рассказывал, как проверить чистоту воздуха за окном.

Автор:
Алина Владимирова
Полезное
