Если хурма вяжет: 4 способа дать ей дозреть дома - самый терпкий фрукт будет слаще меда

Даже терпкую, вяжущую хурму можно сделать сладкой. Умные хозяйки придумали для этого несколько способов. На канале «Готовим с Калниной Натальей» поделились, как обработать хурму, чтобы стала сладкой.
Основная причина неприятной вязкости фрукта — танины. В процессе созревания хурмы или после специальной обработки они теряют свои свойства.
Как сделать хурму сладкой
Заморозить
Положите плоды в морозильную камеру на 10–12 часов, а затем дайте полностью разморозиться при комнатной температуре. Мякоть станет очень мягкой и сладкой, но рыхлой.
Подержать в теплой воде
Залейте хурму водой температурой около 40–45C на 10–12 часов. Удобнее использовать термос. Тепло ускоряет естественное «дозревание» плода, и он становится слаще.
Положить к яблокам или бананам
Спелые яблоки и бананы выделяют этилен. Это природный стимулятор созревания. Положите хурму в один пакет с ними, плотно завяжите и оставьте при комнатной температуре на 1–2 дня. Такая хурма не потеряет текстуру и плотность.
Проткнуть кожицу и оставить вялиться
В южных регионах, где растет хурма, ее оставляют на ветках вялиться под солнцем. Сделать нечто подобное можно и дома. Сделайте несколько проколов зубочисткой у основания плода и оставьте хурму в сухом, теплом и проветриваемом месте на несколько дней.
Как выбрать невяжущую хурму в магазине
Чтобы избежать "танцев с бубном", выбирайте сразу правильные фрукты.
- Спелый фрукт обычно очень мягкий на ощупь (но не продавленный), а листочки — сухие и коричневые.
- Ищите хурму сортов «Королёк» или «Шоколадная» — они редко бывают вяжущими даже твердыми.
- Кожица должна быть тонкой, полупрозрачной и гладкой, без темных пятен.
