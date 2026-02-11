Если хурма вяжет: 4 способа дать ей дозреть дома - самый терпкий фрукт будет слаще меда

Рассказываем, как отличить спелый фрукт, а если ошиблись с выбором, сделать его сладким

Даже терпкую, вяжущую хурму можно сделать сладкой. Умные хозяйки придумали для этого несколько способов. На канале «Готовим с Калниной Натальей» поделились, как обработать хурму, чтобы стала сладкой.



Основная причина неприятной вязкости фрукта — танины. В процессе созревания хурмы или после специальной обработки они теряют свои свойства.

Как сделать хурму сладкой

Заморозить

Положите плоды в морозильную камеру на 10–12 часов, а затем дайте полностью разморозиться при комнатной температуре. Мякоть станет очень мягкой и сладкой, но рыхлой.



Подержать в теплой воде

Залейте хурму водой температурой около 40–45C на 10–12 часов. Удобнее использовать термос. Тепло ускоряет естественное «дозревание» плода, и он становится слаще.



Положить к яблокам или бананам

Спелые яблоки и бананы выделяют этилен. Это природный стимулятор созревания. Положите хурму в один пакет с ними, плотно завяжите и оставьте при комнатной температуре на 1–2 дня. Такая хурма не потеряет текстуру и плотность.



Проткнуть кожицу и оставить вялиться

В южных регионах, где растет хурма, ее оставляют на ветках вялиться под солнцем. Сделать нечто подобное можно и дома. Сделайте несколько проколов зубочисткой у основания плода и оставьте хурму в сухом, теплом и проветриваемом месте на несколько дней.



Как выбрать невяжущую хурму в магазине

Чтобы избежать "танцев с бубном", выбирайте сразу правильные фрукты.

Спелый фрукт обычно очень мягкий на ощупь (но не продавленный), а листочки — сухие и коричневые.

Ищите хурму сортов «Королёк» или «Шоколадная» — они редко бывают вяжущими даже твердыми.

Кожица должна быть тонкой, полупрозрачной и гладкой, без темных пятен.

