Беру резинку и пылесос - и проверяю чистоту воздуха за окном: результат заставил задуматься

Новости по теме

Пыль дома убил навсегда: дышу свежим воздухом, убираю втрое реже

Перейти

«Могут воспалиться и вплоть до пневмонии»: что грозит здоровью петербуржца, надышавшегося пылью при чистке пылесоса

Перейти

В феврале орхидее – нужно как воздух: 1 шт. на 1 стакан — и цветоносов не сосчитать, лезут один за другим, как по расписанию

Перейти

От хоккеистов до датчиков: как МЧС защитит петербуржцев от ледовых рисков

Перейти

5 капель в воду - и стекла выглядят так, будто их вообще нет: без грязи, пыли и разводов - чистота до осени

Перейти