Крем-чиз за 5 минут: взбиваю 3 ингредиента - и крем для торта готов

Крем‑чиз считается любимым кремом многих кондитеров. Он универсален: отлично подходит для украшения капкейков, прослойки тортов, начинки пирожных и выравнивания поверхностей.
Сделать такой крем можно на собственной кухне быстро и просто. Достаточно взбить три ингредиента - и все готово!
Ингредиенты:
- творожный сыр - 300 г;
- сливки 33% - 100 г;
- сахарная пудра - 50 г.
Сыр и сливки должны быть хорошо охлажденными. Рекомендуется поместить их в самую холодную зону холодильника минимум за сутки до приготовления.
Сахарную пудру просеиваем через мелкое сито. Так крем получится нежным и без комочков. Все ингредиенты отправляем в глубокую емкость и начинаем взбивать на самой низкой скорости. Через минуту переходим на высокую скорость и взбиваем 3–5 минут до получения плотной, пышной и однородной массы.
Сначала крем может показаться жидким, но не стоит пугаться и прекращать процесс. Продолжайте взбивать! Уже через пару минут вы увидите, как масса на глазах превращается в густой, устойчивый и матовый крем идеальной консистенции.
Готовый крем-чиз можно окрасить в любой цвет с помощью гелевых или сухих пищевых красителей, добавить ванильный экстракт или цедру ля аромата. Используйте его сразу или храните в холодильнике до 3 дней в герметичной таре.
