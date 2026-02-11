Городовой / Полезное / Крем-чиз за 5 минут: взбиваю 3 ингредиента - и крем для торта готов
Крем-чиз за 5 минут: взбиваю 3 ингредиента - и крем для торта готов

Опубликовано: 11 февраля 2026 06:02
 Проверено редакцией
legion-media
Простой рецепт любимого крема для торта

Крем‑чиз считается любимым кремом многих кондитеров. Он универсален: отлично подходит для украшения капкейков, прослойки тортов, начинки пирожных и выравнивания поверхностей.

Сделать такой крем можно на собственной кухне быстро и просто. Достаточно взбить три ингредиента - и все готово!

Ингредиенты:

  • творожный сыр - 300 г;
  • сливки 33% - 100 г;
  • сахарная пудра - 50 г.

Сыр и сливки должны быть хорошо охлажденными. Рекомендуется поместить их в самую холодную зону холодильника минимум за сутки до приготовления.

Сахарную пудру просеиваем через мелкое сито. Так крем получится нежным и без комочков. Все ингредиенты отправляем в глубокую емкость и начинаем взбивать на самой низкой скорости. Через минуту переходим на высокую скорость и взбиваем 3–5 минут до получения плотной, пышной и однородной массы.

Сначала крем может показаться жидким, но не стоит пугаться и прекращать процесс. Продолжайте взбивать! Уже через пару минут вы увидите, как масса на глазах превращается в густой, устойчивый и матовый крем идеальной консистенции.

Готовый крем-чиз можно окрасить в любой цвет с помощью гелевых или сухих пищевых красителей, добавить ванильный экстракт или цедру ля аромата. Используйте его сразу или храните в холодильнике до 3 дней в герметичной таре.

Ранее "Городовой" рассказал, как приготовить пиццу за 10 минут без возни с мукой и тестом.

Евгения Сухова
Полезное
