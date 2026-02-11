Аральское море снова наполняется: на сколько увеличилась площадь воды - чудо в пустыне

Насколько выросло Аральское море и что делают для его восстановления

Аральское море когда-то было огромным водоемом, четвертым по величине озером в мире. Сегодня от него почти ничего не осталось. За последние полвека оно стремительно иссохло. Некоторые считают, что во всем виноват человек, но история этого моря гораздо глубже, сообщает "Наука наизнанку".

Была ли катастрофа вызвана человеком

Море питали две реки - Амударья и Сырдарья. Однако в 1960-х годах воду в огромных объемах начали отводить на орошение хлопковых и рисовых полей. Это привело к плачевным результатам.

К 2000 году море распалось на несколько маленьких озер, которые занимали менее 3% от его первоначальной площади. Но археологические находки заставляют задуматься.

На дне ученые обнаружили останки древних поселений. Это доказывает, что море уже отступало в прошлом, а на его берегах жили люди. Спустя некоторое время вода возвращалась снова.

Тайны истории

Исследования и старые карты указывают, что Каспийское и Аральское моря когда-то были единым огромным водоемом. Позже Каспий отступил на юг и оставил после себя высохшую землю.

Ключевое доказательство - разница в уровнях: Каспий лежит на 28 метров ниже океана, а Арал - на 53 метра выше. Перепад в 81 метр говорит о масштабных природных изменениях. Таким образом, современное Аральское море - это изолированный участок, который остался без поддержки Каспия.

Спасение Аральского моря

Полностью вернуть море к прежним границам уже невозможно, особенно его южную часть, куда Амударья почти не доносит воду. Но спасти часть моря вполне реально. Усилия сосредоточены на Малом Арале (северная часть), куда впадает Сырдарья.

В 2005 году Казахстан построил Кокаральскую плотину, которая преградила путь воде на юг. Это позволило начать медленное восстановление. Уже достигнуты первые позитивные результаты:

площадь Малого Арала увеличилась на 36%;

соленость воды снизилась;

рыба вернулась;

есть планы по наращиванию плотины для увеличения объема воды.

