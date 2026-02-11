Хрустящие и сочные рулетики из лаваша: идеальная закуска за 20 минут – вкусно, просто и быстро

Кулинарный эксперт Наталья Атаманюк поделилась рецептом хрустящих и сочных трубочек из лаваша. Готовятся довольно быстро и просто. Получаются очень вкусными: снаружи – аппетитная и хрустящая корочка, а внутри – нежная и сочная картофельно-сырная начинка. Домашние сметают такие трубочки за 1 минуту и требуют добавки. Удачный вариант и на завтрак, и на перекус, и под фильм.
Что понадобится:
- тонкий лаваш – 250 граммов;
- картофель – 0,5 килограмма;
- твердый сыр – 200 граммов;
- укроп – 1 пучок;
- зубчик чеснока – 2 шт.;
- соль, перец – по вкусу;
- подсолнечное масло – для обжаривания.
Как приготовить:
В первую очередь нужно очистить картофель, нарезать его на куски, переложить в кастрюлю, залить водой и отварить до готовности. Тем временем натереть сыр на терке, пропустить чеснок через пресс. Мелко порубить петрушку.
Лаваш разрезать на прямоугольники. Готовый картофель пюрировать. Добавить к нему тертый сыр, укроп, чеснок, соль, перец по вкусу. Все размешать.
Выложить начинку на прямоугольники лаваша и завернуть их в плотные трубочки. Обжарить на сковороде с подсолнечным маслом до румяной корочки. Подать к столу.
Полезный совет:
Чтобы трубочки получились особенно хрустящими, их нужно обжаривать на умеренном огне под закрытой крышкой. Подавать с пылу с жару, горячими.
