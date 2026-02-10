Городовой / Город / Анжелина из Эрмитажа 10 лет служит в Капелле: борется с вредителями, посещает совещания и радует посетителей
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Лучше Сочи и КМВ — незаслуженно забытый курорт с полезным отдыхом — «райский уголок» с ценами как в СССР Полезное
Синоптик Колесов: Петербург ждут сибирские морозы с 11 февраля Город
Не рассада, а мощные дубки: 1 капля в воду — и томаты с перцами окрепнут на глазах: станут толщиной с мизинец Полезное
В -50 другие правила: почему зимой на Севере водители "забывают", чему учили в автошколе Полезное
Красная лошадка мчится в Петербург: Китайский Новый год на Заячьем острове Город
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Туризм Сад-огород Рецепты
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Анжелина из Эрмитажа 10 лет служит в Капелле: борется с вредителями, посещает совещания и радует посетителей

Опубликовано: 10 февраля 2026 22:00
 Проверено редакцией
Анжелина из Эрмитажа 10 лет служит в Капелле: борется с вредителями, посещает совещания и радует посетителей
Анжелина из Эрмитажа 10 лет служит в Капелле: борется с вредителями, посещает совещания и радует посетителей
Global Look Press / Roman Denisov
Анжелина официально числится в штате концертного отдела.

Согласно информации от пресс-службы Капеллы, рыже-белая кошка появилась там 10 февраля ровно десять лет назад и помогла решить проблему с грызунами. С тех пор она вошла в состав команды и превратилась в некий символ организации.​

Анжелина официально работает в концертном отделе. Коллеги говорят, что она бывает на собраниях, участвует в рабочих делах и стала персонажем детских книжек и экскурсий.​

В Капелле признательны партнерам из Эрмитажа за этот оригинальный «подарок», который олицетворяет дружбу между двумя петербургскими культурными центрами.​

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью