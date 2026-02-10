Анжелина из Эрмитажа 10 лет служит в Капелле: борется с вредителями, посещает совещания и радует посетителей

Согласно информации от пресс-службы Капеллы, рыже-белая кошка появилась там 10 февраля ровно десять лет назад и помогла решить проблему с грызунами. С тех пор она вошла в состав команды и превратилась в некий символ организации.
Анжелина официально работает в концертном отделе. Коллеги говорят, что она бывает на собраниях, участвует в рабочих делах и стала персонажем детских книжек и экскурсий.
В Капелле признательны партнерам из Эрмитажа за этот оригинальный «подарок», который олицетворяет дружбу между двумя петербургскими культурными центрами.