В -50 другие правила: почему зимой на Севере водители "забывают", чему учили в автошколе

С октября по апрель автомобиль не роскошь и не средство передвижения, а способ выживания

В столице Якутии водителей, въезжающих в город даже ночью, встречает низкий гул работающих двигателей. При температуре -50C, которая здесь не редкость, глушить мотор на ночь — непозволительная роскошь. Местные шутят, что в этом случае завестись удастся только в мае. Правила эксплуатации автомобиля в этих краях диктует не сервисная книжка, а суровая логика Севера, пишет автор канала "Путешествия со смыслом".

На сильном морозе даже хорошее масло густеет, и пытаясь запустить промерзший двигатель, можно спровоцировать поломку. Поэтому с октября по апрель машины здесь практически не глушат. Расход топлива на холостом ходу хоть и бьёт по карману, но всё же дешевле капитального ремонта двигателя. Жизнеспособность автомобиля здесь измеряют не пробегом, а тем, сколько раз владелец рискнул его заглушить.

Вождение в экстремальных условиях

Водители в Якутии выработали свои правила, как защитить технику от мороза и обеспечить свою безопасность:

Прогрев двигателя и парковка. Даже на стоянке машину оставляют работать, чтобы поддерживать температуру. Используют специальные чехлы, которые прозвали «Наташами». Многослойный утеплитель, накинутый на машину сверху донизу, способен поддерживать под днищем температуру на 20–30 градусов выше уличной, экономя ресурс двигателя.

Особенности движения. Утром резина, застывшая за ночь, становится «квадратной» — дубеет и деформируется в месте контакта с землёй. Первые несколько километров автомобиль движется с вибрацией, пока покрышки не разогреются от трения. Амортизаторы также застывают, поэтому начало движения должно быть максимально плавным.

В багажнике вместе со стандартной аптечкой часто лежит набор для выживания: валенки и тулуп, паяльная лампа для разогрева узлов, термос.

Культура взаимопомощи на трассе

При -50C действует особое правило дорожного движения: мимо стоящей на обочине машины не проезжают. Каждый остановится, чтобы предложить помощь. В экстренных случаях водители жгут запасное колесо — чёрный дым служит сигналом бедствия, заметным издалека. В суровых условиях работающий двигатель автомобиля — гарантия выживания, а помощь соседа — такая же необходимость, как полный бак топлива.

Ранее Городовой рассказывал, где в России можно бесплатно получить квартиру.