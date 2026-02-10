Не как в СССР, но тоже реально: где в России получить квартиру можно бесплатно

В регионах можно получить жилье бесплатно, но очередей за ним нет

Получить квартиру в подарок от государства возможно. Вот только это сопряжено с большим количеством трудностей. «Бесплатная квартира» в России на самом деле мало напоминает подарок. Чаще это способ решения проблем в моногородах и поселках, которые потеряли основное производство и переживают отток жителей.

Квартиры или целые дома в таких местах могут передаваться за символическую плату или даже бесплатно, но это скорее обмен: человек получает жилье за готовность жить в сложных условиях. А для администрации это возможность передать находящиеся на балансе квадратные метры вместе с накопившимися за них долгами за ЖКУ.

Один из примеров — Юбилейный на Урале. Он строился и существовал как рабочий поселок для семей шахтеров, работавших на шахте «Шумихинская». Когда добыча угля прекратилась, начался отток населения.

Жизнь в таких поселках, даже при наличии доступного жилья, полна трудностей:

Автобус может ходить только несколько раз в неделю.

Школа работает для небольшого числа детей.

За медицинской помощью придется ехать в крупные города.

В плане быта и благоустройства приходится рассчитывать в основном на себя и соседей, а не на управляющую компанию.

Жизнь среди заброшенных домов и пустых подъездов угнетает.

Такие места и предложения подходят тем, у кого есть удаленная работа, кого не пугает изоляция, кто ценит природу и тишину больше, чем городской комфорт и готов взять на себя ответственность за все возможные риски.



Такой экстремальный способ сложно рассматривать как решение «квартирного вопроса», но если кто-то хочет воспользоваться предложением, то сделать блогер Марк Еремин советует следующее:

Свяжитесь с местной администрацией для уточнения списка жилья, его статуса и точной суммы долгов. Рассчитайте, потянете ли погашение долга за коммуналку, который вероятно висит на бесплатной квартире, регулярные коммунальные платежи и затраты на проезд. Убедитесь, что для вашего образа жизни и работы подходит изоляция и удаленность от многих благ цивилизации.

