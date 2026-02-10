Беглов ликвидировал дефицит: Петербург выкупит 80 соцобъектов к 2028 году

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на совещании с городским правительством одобрил список имущества, которое власти намерены выкупить в госсобственность в 2026–2028 годах.
В частности, за счет бюджета планируется приобрести 80 социальных и дорожных объектов, включая 17 медицинских учреждений, 16 детских садов, 11 школ и 10 дорог.
«Семь лет назад мы столкнулись с огромным дефицитом детских садов, школ, поликлиник. Он составлял более 300 объектов. Мы сделали строительство объектов социальной инфраструктуры нашей первоочередной задачей. По итогам 2024 года накопленный дефицит был ликвидирован», — отметил Беглов.
В 2026 году Петербург выкупит 31 объект: девять медицинских, четыре детских сада, пять школ (одна из них комбинированная с садиком), четыре дороги и один молодежный центр.
Средства на это предусмотрены в бюджете города. Губернатор дал поручение комитету по имущественным отношениям организовать выполнение программы выкупа.
В 2025 году Петербург вошел в число лидеров по вводу социальных объектов — построено 113 штук, сообщает Смольный.