Беглов ликвидировал дефицит: Петербург выкупит 80 соцобъектов к 2028 году

Опубликовано: 10 февраля 2026 10:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Shatokhina Natalia / news.ru
По итогам 2025 года Петербург стал одним из лидеров по количеству построенных социальных объектов.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на совещании с городским правительством одобрил список имущества, которое власти намерены выкупить в госсобственность в 2026–2028 годах.

В частности, за счет бюджета планируется приобрести 80 социальных и дорожных объектов, включая 17 медицинских учреждений, 16 детских садов, 11 школ и 10 дорог.​

«Семь лет назад мы столкнулись с огромным дефицитом детских садов, школ, поликлиник. Он составлял более 300 объектов. Мы сделали строительство объектов социальной инфраструктуры нашей первоочередной задачей. По итогам 2024 года накопленный дефицит был ликвидирован», — отметил Беглов.​

В 2026 году Петербург выкупит 31 объект: девять медицинских, четыре детских сада, пять школ (одна из них комбинированная с садиком), четыре дороги и один молодежный центр.

Средства на это предусмотрены в бюджете города. Губернатор дал поручение комитету по имущественным отношениям организовать выполнение программы выкупа.​

В 2025 году Петербург вошел в число лидеров по вводу социальных объектов — построено 113 штук, сообщает Смольный.​

Юлия Аликова
Город
