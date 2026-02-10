1 шт. в воду – и 10-летняя сковорода засияет как новая: вековой нагар и жир отвалятся сами – без "шуманитов" и "танцев с бубном"

Чистка сковороды, особенно запущенной – занятие трудоемкое и утомительное, а иногда еще и безрезультатное. Ведь удалить толстый слой векового нагара бывает не под силу даже едкой химии. Но эксперт по домоводству Марина Жукова все же нашла простой и рабочий способ чистки сковороды. Станет как новая: ослепит чистотой. При этом долго варить и усиленно шоркать ничего не придется.
Рецепт чистящего состава
По словам эксперта, сперва необходимо приготовить мощный раствор. Для этого понадобится:
- пищевая сода – 250 граммов;
- силикатный клей – 1 бутылек или 110 граммов;
- лимонная кислота – 80 граммов;
- горячая вода – 5 литров.
Перечисленные ингредиенты нужно смешать.
Чистка сковороды
В получившийся раствор погрузить сковороду, поставить на огонь, довести до кипения и сразу выключить. Оставить все на ночь, если ситуация запущенная. Если же слой нагара еще не очень толстый, то хватит и получаса.
По истечении указанного времени нагар станет мягким и податливым для чистки. Останется помыть сковороду привычным способом и сполоснуть водой. Засияет как новая.
Личный опыт хозяек
Опытные хозяйки на интернет-просторах поделились собственными способами чистки сковороды:
"Продают средства для чистки грилей, это такая пена, я наношу ее на сковородку, оставляю на несколько часов, а потом смываю губкой: все идеально блестит".
"Я запущенные сковороды бросаю на даче в костер или кладу в печь на тлеющие угли и все прокаливаю. Нагар сам отлетает".
"Можно сварить сковороду в более крупной посуде с добавлением жидкого мыла и простого обойного клея. Варите пару часиков, а потом вынимаете и быстро очищаете металлической сеткой".
Ранее мы поделились еще одним эффективным способом чистки сковороды.