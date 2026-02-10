1 шт. в воду – и 10-летняя сковорода засияет как новая: вековой нагар и жир отвалятся сами – без "шуманитов" и "танцев с бубном"

Как отчистить сковороду от застарелого нагара

Чистка сковороды, особенно запущенной – занятие трудоемкое и утомительное, а иногда еще и безрезультатное. Ведь удалить толстый слой векового нагара бывает не под силу даже едкой химии. Но эксперт по домоводству Марина Жукова все же нашла простой и рабочий способ чистки сковороды. Станет как новая: ослепит чистотой. При этом долго варить и усиленно шоркать ничего не придется.

Рецепт чистящего состава

По словам эксперта, сперва необходимо приготовить мощный раствор. Для этого понадобится:

пищевая сода – 250 граммов;

силикатный клей – 1 бутылек или 110 граммов;

лимонная кислота – 80 граммов;

горячая вода – 5 литров.

Перечисленные ингредиенты нужно смешать.

Чистка сковороды

В получившийся раствор погрузить сковороду, поставить на огонь, довести до кипения и сразу выключить. Оставить все на ночь, если ситуация запущенная. Если же слой нагара еще не очень толстый, то хватит и получаса.

По истечении указанного времени нагар станет мягким и податливым для чистки. Останется помыть сковороду привычным способом и сполоснуть водой. Засияет как новая.

Личный опыт хозяек

Опытные хозяйки на интернет-просторах поделились собственными способами чистки сковороды:

"Продают средства для чистки грилей, это такая пена, я наношу ее на сковородку, оставляю на несколько часов, а потом смываю губкой: все идеально блестит". "Я запущенные сковороды бросаю на даче в костер или кладу в печь на тлеющие угли и все прокаливаю. Нагар сам отлетает". "Можно сварить сковороду в более крупной посуде с добавлением жидкого мыла и простого обойного клея. Варите пару часиков, а потом вынимаете и быстро очищаете металлической сеткой".

