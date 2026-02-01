2 ложки в кипяток – и 10-летняя сковорода как новая: от векового нагара не осталось и следа

По мере приготовления блюд любая сковорода начинает покрываться толстым слоем нагара и жира, удалить который бывает очень сложно. Но эксперт по домоводству Марина Жукова нашла простой, экономичный и в то же время рабочий способ чистки сковороды. Засияет чистотой как новая: нагар и жир отвалятся кусками. Результат приятно удивит.
Первый этап
Сперва нужно приготовить в большой кастрюле мощный раствор. Для этого понадобится:
- белизна – 2 столовые ложки;
- стиральный порошок – 100 граммов;
- горячая вода – 5 литров.
Все перемешиваем, доводим до кипения.
Второй этап
В кипящий состав погружаем сковороду и провариваем ее в течение 30 минут или даже 1 часа, в зависимости от запущенности ситуации. За это время нагар размягчится и будет с легкостью отходить с помощью деревянной лопатки. Останется помыть сковороду обычным способом и ополоснуть водой. Такой способ не подходит для делиткатных поверхностей.
Личный опыт хозяек
Хозяйки поблагодарили эксперта за совет и поделились собственными способами чистки сковороды:
"Я 5 раз мою сковороду в посудомоечной машине, нагар сам отваливается".
"Есть такой рецепт: на ведро воды взять 2 пузырька канцелярского клея и 500 граммов кальцинированной соды. Кипятить кастрюли, сковородки 40-50 минут, затем ополоснуть".
"Можно поставить сковороду на плиту, всыпать половину пачки соли и прокалить все несколько часов, пока нагар не уйдет. Соль впитает загрязнения".
Ранее мы сообщали, как отчистить сковороду.