Где в Павловске находятся чугунные ворота?

Николаевские ворота в Павловске находятся на пересечении Садовой и Берёзовой улиц.

Николаевские (Чугунные) ворота в Павловске — это не просто архитектурное сооружение, а настоящий памятник истории и инженерного мастерства, ставший символом императорской щедрости и художественного гения эпохи классицизма. Расположенные на пересечении Садовой и Берёзовой улиц, они привлекают внимание своей монументальностью и изящными деталями.

История создания

Ворота были построены в 1826 году по указанию императора Николая I в подарок матери — императрице Марии Фёдоровне ко дню её рождения 14 октября. В благодарность за подарок Мария Фёдоровна особым рескриптом «повелела впредь и навсегда именовать ворота Николаевскими».

Проект разработал архитектор Карл Росси, главный архитектор Павловска того времени. Он использовал один из проектов Нарвских ворот Кваренги, но с более широким пролётом, из-за чего орла и ленту, которую он несёт, пришлось сильно растянуть.

Чугунный портик и ограда были отлиты на Александровском чугунолитейном заводе под наблюдением директора М. Е. Кларка. Отливка заняла всего шесть недель, а сборку завершили за две недели. На отливку портика и решёток израсходовано 5 тысяч пудов чугуна (около 82 тонн).

Ворота были установлены на Царскосельской дороге, на границе Павловского парка. Со временем город разросся, и сейчас сооружение находится в глубине городской застройки.

Архитектурные особенности

Ворота представляют собой двойной портик из восьми пар колонн дорического ордера, каннелированных в верхней части. У каждой из четырёх групп свой отдельно стоящий пьедестал, между которыми сделаны проходы: средний (транспортный) более чем в два раза шире боковых (пешеходных).

На антаблементе расположен высокий аттик с фигурой двуглавого орла. У ног орла развеваются ленты, а на голове — императорская корона (восстановлена после реставрации). По сторонам от центрального проезда установлено четыре колесоотбойника из литого чугуна.

Высота ворот — 10,7 м, ширина — 16,97 м. Справа и слева от ворот установлена полуциркульная ограда из копий с накладными декоративными вазами и корзинами с цветами.

Первоначально ворота окрашивали в два цвета: основной — светло-серый, декоративные детали — белого цвета. После 1917 года орлу сбили корону. В 2003–2004 годах проведена реставрация, в ходе которой были отлиты заново и установлены колонны, имевшие значительные повреждения, возобновлены утраченные декоративные детали, и воротам возвращена историческая окраска.

Николаевские ворота — объект культурного наследия федерального значения. Они находятся по адресу: Санкт-Петербург, Пушкинский район, Павловск, Садовая улица, 20, корп. 1Я.

