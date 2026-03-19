Городовой / Город / Мосты-юбиляры Петербурга засияют на новых почтовых марках
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Туризм Рецепты Лайфхак
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Мосты-юбиляры Петербурга засияют на новых почтовых марках

Опубликовано: 19 марта 2026 16:30
 Проверено редакцией
Мосты-юбиляры Петербурга засияют на новых почтовых марках
Мосты-юбиляры Петербурга засияют на новых почтовых марках
Global Look Press / Bulkin Sergey / news.ru
Одобрен и выпуск художественных маркированных конвертов, посвященных другим значимым личностям и событиям.

Четыре моста Санкт-Петербурга отметят 200-летие на почтовых марках. Об этом решили на заседании комиссии по государственным знакам почтовой оплаты при Минцифры России, сообщил депутат Госдумы Сергей Боярский.

Мосты на марках

Решено выпустить марки с изображениями Львиный, Второй Инженерный, Египетский и Банковский мостов. Каждое из этих сооружений сочетает инженерную ценность и статус ключевой городской достопримечательности.

Дополнительные конверты

Комиссия также утвердила художественные маркированные конверты. Они посвятят 120-летию композитора Дмитрия Шостаковича и филолога Дмитрия Лихачева, чьи жизни были тесно связаны с Петербургом.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью