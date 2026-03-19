Мосты-юбиляры Петербурга засияют на новых почтовых марках

Четыре моста Санкт-Петербурга отметят 200-летие на почтовых марках. Об этом решили на заседании комиссии по государственным знакам почтовой оплаты при Минцифры России, сообщил депутат Госдумы Сергей Боярский.
Мосты на марках
Решено выпустить марки с изображениями Львиный, Второй Инженерный, Египетский и Банковский мостов. Каждое из этих сооружений сочетает инженерную ценность и статус ключевой городской достопримечательности.
Дополнительные конверты
Комиссия также утвердила художественные маркированные конверты. Они посвятят 120-летию композитора Дмитрия Шостаковича и филолога Дмитрия Лихачева, чьи жизни были тесно связаны с Петербургом.